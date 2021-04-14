Большинство афер, связанных с картами, происходит онлайн. Но преступники не забывают и старые «постановочные» схемы Фото: Shutterstock

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Современные «комбинаторы», может, и не способны похвастать таким арсеналом, зато их методы лучше работают. Особенно у той породы жуликов, которые занимаются мошенничеством с банковскими картами. Казалось бы, уловок у них не так много и все о них знают, но народ продолжает клевать на эту удочку, лишаясь шести- и семизначных сумм. Службы безопасности банков и полиция с трудом находят управу на таких мошенников, так что в данном случае спасение рук утопающих - прежде всего дело рук самих утопающих.

Давайте рассмотрим основные виды мошенничества с банковскими картами и выясним, как от них уберечься.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Как работает

Этот модный нынче термин имеет более привычный синоним - облапошивание. Только изощренное и хитроумное, на грани гипноза. А как иначе объяснить случаи, когда далеко не глупые люди отдают преступникам свои деньги не под дулом пистолета, а добровольно?

У этой самой инженерии есть несколько популярных схем.

Схема 1: «с вашего счета хотят украсть деньги»

Самая классическая схема развода. Вам звонят и представляются сотрудником банка. Вас называют по имени-отчеству (данные куплены в интернете или слиты нечистым на руку банковским клерком) и сообщают, что с вашего счета хотят украсть деньги. И чтобы предотвратить кражу, необходимо перевести деньги на безопасный счет. Далее «специалист» просит все данные карты (включая cvv-код с обратной стороны пластика) или буквально диктует, что нужно нажимать. И жертва переводит деньги, будучи в полной уверенности, что спасает свои сбережения. Особенно «заботливые» мошенники даже вызывают такси до ближайшего банкомата.

Иногда мошенники предлагают другой вариант «спасения денег»: установить на телефон специальное приложение. В смс приходит ссылка, по которой вы скачиваете и устанавливаете приложение. В результате злоумышленник получает полный доступ к вашему телефону и главное - к мобильному приложению банка, после чего опустошает ваш счет. Если в приложении возможно получить онлайн-кредит, то его оформляют, а деньги переводят себе.

Схема 2: «алло, это полиция»

Раздается звонок якобы из прокуратуры или полиции. Деловой голос сотрудника, утомленного неусыпной борьбой с преступностью, сообщает, что расследуются кражи с банковских счетов и уже задержан подозреваемый. Но для полной безопасности вам необходимо перевести деньги на «резервный» счет. Как только вы выполните требования «представителя закона», сразу же распрощаетесь с деньгами.

Схема 3: ошибки перевода

Вы получаете смс, что вам якобы перечислили деньги. Вы еще не успели проверить счет и выяснить, что никаких поступлений не было, а вам уже звонят и сообщают, что деньги перевели по ошибке. И просят их обратно, взывая к высоким чувствам - например, ожидающих перевода больных родителей. Как порядочный человек, вы тут же переводите деньги на счет, который вам сообщили... И прощаетесь с ними на веки вечные. Потому что никакого перевода в вашу пользу на самом деле не было и смс вы получили не от банка, а от аферистов.

Схема 4: ваш счет заблокирован

Вам приходит смс, что ваш счет заблокирован. А чтобы его разблокировать, свяжитесь со службой поддержки банка по указанному телефону. Так вот, звонить по нему не нужно. Если вы действительно хотите проверить, все ли в порядке с вашим счетом, позвоните в банк по телефону, указанному на вашей карте.

Что делать

- Никому не сообщайте информацию, дающую доступ к вашим счетам: данные банковской карты, пин-коды, пароли из смс, cvv-код и т. д. Настоящие сотрудники банка (и уж тем более правоохранительных органов) никогда не будут их у вас спрашивать.

- Никогда не переводите деньги незнакомцам, кем бы они не представлялись.

- Не устанавливайте «левое» программное обеспечение на телефон.

- Лучше вообще не берите трубку, когда звонят с незнакомых номеров. А если вы хотите проверить, действительно ли банк хочет с вами связаться, то позвоните по номеру, указанному на вашей пластиковой карте.

ФИШИНГОВЫЕ САЙТЫ

«Фишинг» переводится с английского как «рыбалка». Этим и занимаются жулики: пытаются собрать, словно рыболовной сетью, информацию о ваших счетах. Для этого используются специальные фишинговые сайты (веб-страницы для сбора данных).

Как работает

Схема 1: «вам положена выплата»

Голь на выдумки хитра и чутко реагирует на изменения, происходящие в обществе. В пандемию многие россияне получили финансовую помощь от государства. А мошенники придумали, как под этим соусом можно, наоборот, деньги у людей выманить.

В последнее время расплодились интернет-страницы, похожие на сайты органов власти, особенно - на портал Госуслуг. Ссылки на эти сайты часто рассылают по почте. На этих ресурсах якобы можно оформить различные льготы и выплаты. А чтобы их получить, нужно ввести данные своей карты и подтвердить намерение, указав на сайте пароль из смс от банка. Деньги свои, разумеется, вы больше не увидите.

Схема 2: Спортлото-2021

Вам приходит смс или электронное письмо о выигрыше в лотерею со ссылкой для получения приза. Иногда мошенники маскируют свое письмо под сообщение от банка, иногда – под письмо от неких организаторов лотерей. Кликнув по ссылке, вы попадаете на фишинговый сайт, где для получения «выигрыша» необходимо подтвердить карту и отправить немного денег, рублей 150. Вот так с миру по нитке мошенники и набирают круглую сумму.

Что делать

- Не переходите по ссылкам из сомнительных писем и смс. Внимательно изучайте доменные имена сайтов, на которые вам предлагается перейти.

- Если письмо о «господдержке» пришло по почте, обратите внимание на электронный адрес. Письма от Госуслуг всегда приходят с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

- Важные письма о компенсациях, штрафах и т. д. всегда приходят в личный кабинет на Госуслугах. Их можно посмотреть в разделе «Госпочта». Так что если вы получили такое письмо на почту и допускаете мысль, что оно действительно может быть от Госуслуг, все равно не открывайте его - лучше проверьте личный кабинет на портале.

- Банки не проводят лотереи среди клиентов. Подобные письма или смс удаляйте, не открывая.

- Если вы не участвовали ни в каких лотереях и вам вдруг пришло письмо о выигрыше... В общем, вы поняли.

СКАНЕРЫ, СКИММЕРЫ, КАМЕРЫ

Как работает

На банкомат устанавливается сканер или скиммер - устройство, позволяющее считывать данные карты. Вдобавок под козырьком или на боковой панели терминала крепится миниатюрная видеокамера, которую мошенники маскируют под рекламные материалы, которыми любят обклеивать свои банкоматы некоторые финансовые учреждения. Все эти устройства служат одной цели: узнать ваш пин-код, чтобы потом вывести деньги с карты.

Что делать

- Всегда прикрывайте рукой клавиатуру, когда вводите пин-код.

- Внимательно осматривайте банкомат. Скиммер или сканер обычно выглядит как накладка на картоприемник или фальшивая клавиатура, которая прикреплена поверх «настоящей».

- Пользуйтесь терминалами, расположенными в банке.

Если вы храните на счете много денег, то для банковских приложений есть смысл завести отдельный смартфон. И не устанавливать на него никакие «левые» программы Фото: Shutterstock

ЛЮДИ-КАРМАНЫ Как работает

Злоумышленники прячут терминал бесконтактной оплаты в сумку или под одежду и отираются с ним в людных местах (общественном транспорте, торговых центрах), прижимаясь к ничего не подозревающим гражданам. И с их счетов снимаются небольшие суммы - многие карты при списании до тысячи рублей не требуют вводить пин-код.

Что делать

Как бы глупо это ни звучало, но в таких случаях помогает специальный чехол, обернутый фольгой.

ТЕАТР, ДА И ТОЛЬКО

Как работает

Большинство афер, связанных с картами, происходит онлайн. Но преступники не забывают и старые «постановочные» схемы.

Например, вы стоите в очереди к банкомату и замечаете, что только что отошедший человек забыл свою карту. Бросаетесь его догонять. Вас сухо благодарят и тут же проверяют баланс. И выясняется, что с карты забывчивого клиента пропало несколько тысяч рублей. Вам предлагают возместить ущерб и не доводить дело до суда. Начинается спор и вдруг обнаруживается, что пара человек из очереди готовы подтвердить, что, прежде чем вернуть карту, вы сняли какую-то сумму. Если вы продолжаете упрямиться, то может появиться и ряженый с фальшивым удостоверением сотрудника МВД.

Что делать

Если видите, что обстановка становится опасной, вызывайте полицию самостоятельно. Скорее всего, мошенники сразу испарятся.

Преступники не забывают и старые «постановочные» схемы Фото: Shutterstock

ПРЕСТУПНЫЙ СГОВОР

Как работает

Если в предыдущих случаях для кражи денег требовалось хотя бы пассивное участие жертвы, то этот способ обходится без владельца карты. Такую схему мошенники применяют, когда ставки высоки и можно вывести со счета действительно крупную сумму.

Все мобильные приложения привязаны к сим-карте. Аферисты получают копию симки в салоне связи через своих сообщников, работающих там, или по доверенности. Для получения доверенности мошенники могут сговориться с нотариусом или подделать документ. Но чтобы вывести деньги со счета, нужен логин и пароль. Поэтому жулики подкупают сотрудников банков или получают нужную информацию, заранее устанавливая вредоносное программное обеспечение на смартфон жертвы.

Что делать

- Если вы храните на счете много денег, то для банковских приложений есть смысл завести отдельный смартфон. И не устанавливать на него никакие «левые» программы.

- Застрахуйте ваш счет. Многие банки предоставляют (а иногда даже навязывают) такую услугу. Если деньги будут переведены без вашего ведома, банку придется возместить украденное.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Можно ли вернуть деньги?

Скажем так: попробовать можно. Если мошенники вас обманули или с вашей карты непонятным образом пропали деньги, первым делом звоните по номеру телефона, указанному на карте, и объясняйте ситуацию. Карту можно и заблокировать, чтобы с нее не продолжили уводить деньги.

Далее обращайтесь в полицию. Отдаете им заявление. Получаете талон-уведомление с номером КУСП (Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях), подтверждающим принятие заявления, а затем обращаетесь в банк. Если полицейские отказываются принимать заявление или возбуждать дело, жалуйтесь на них в прокуратуру.

Дальше все зависит от профессионализма сотрудников полиции. Но давайте смотреть правде в глаза: в большинстве случаев вернуть похищенное не удается. Поэтому будьте бдительны и обязательно покажите эту статью родителям. Как гласит печальная статистика, чаще всего жертвами карточных мошенников становятся именно люди в возрасте.

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