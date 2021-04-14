Эксперт Красноярского эономического форума Нуриэль Рубини: С точки зрения макроэкономики положение России в мире стабильно

КЭФ-2021 стартовал с молодежной площадки Фото: Мария ЛЕНЦ

Форум традиционно стартовал с молодежной площадки, которая работала два дня. Сегодня, 14 апреля, первый день основной программы и ее основная тема - «Экономика и пандемия: Российский взгляд». Эксперты со всего мира обсуждают пути преодоления последствий кризиса и адаптации инфраструктуры национальной экономики под реалии «постковидного» мира. Участниками форума, благодаря соединению офлайн и онлайн форматов, стали самые авторитетные эксперты.

Один из них - Нуриэль Рубини, профессор экономики Нью-Йоркского университета, один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов. Он предсказал глобальный финансовый кризис 2008-2011 гг.

В частности, он сказал участникам форума:

- С точки зрения макроэкономики положение России стабильно. Но роста практически нет. Нужны реформы, которые повысят рост во всех отраслях. России нужно привлечь зарубежные инвестиции, тогда она сможет расти быстрее и внести свой вклад в глобальную экономическую стабильность.

Также на площадках форума планируется подписать более 20 соглашений о сотрудничестве и реализации новых инвестиционных проектов.

Напомним, Красноярский экономический форум проходит в комбинированном онлайн- и офлайн-формате. Студии форума работают в Красноярске, Москве, Берлине и Сингапуре. За трансляцией основных событий можно следить на сайте Красноярского экономического форума.