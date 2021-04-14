Песков оставил без комментариев вопрос «Комсомольской правды» - ждёт ли Кремль извинений от Байдена?

Пресс-брифинг Пескова в среду, 14 апреля, был, в основном, посвящён теме телефонного разговора Путина и Байдена, который состоялся накануне по инициативе американской стороны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-брифинг Пескова в среду, 14 апреля, был, в основном, посвящён теме телефонного разговора Путина и Байдена, который состоялся накануне по инициативе американской стороны.

- Будет ли Кремль ставить по дипломатическим каналам - в ходе подготовки встречи президентов России и США - вопрос о том, чтобы господин Байден извинился за свои слова? (В качестве условия для согласования встречи.) И что нужно для того, чтобы Владимир Путин мог бы, наверное, переформулировать свою дворовую присказку: «Кто как обзывается, тот так и называется»?

- Я оставлю без комментариев этот вопрос, - после короткой паузы сказал Песков.

РИА Новости и многие другие информагентства, цитируя вопрос «Комсомольской правды», напоминают: «Ранее американский президент, отвечая телеведущему, сказал, что считает российского президента «убийцей».

Пресс-секретарь Российского президента также заявил журналистам, что о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена пока рано говорить в плане конкретики:

- Это новое предложение. Оно будет прорабатываться и изучаться.

А вот что представитель Кремля сказал о темах предстоящей встречи:

- Темы и условия будут обсуждаться по дипломатическим каналам. Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения. Никакой подготовки встречи еще нет - так ставить вопрос преждевременно.

Что касается украинской тематики, которая, как сообщалось, обсуждалась во время разговора президентов России и США, то, по словам Пескова, «все обеспокоенности в связи с перемещениями наших вооруженных сил по своей территории «в Кремле считают безосновательными».

«Деэскалация там может произойти только в случае отказа украинских вооруженных сил от провокаций», - сказал Песков.

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