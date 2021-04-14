Красноярский экономический форум: какой путь выхода из «постковидного» кризиса выберет Россия?

КЭФ-2021 проходит с 12 по 16 апреля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В пленарном заседании Красноярского экономического форума принял участие заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов. Борисов рассказал мерах государственной поддержки системообразующих отраслей промышленности в 2020 году.

«Считаю, решение не вводить жесткий локдаун было взвешенным и оптимальным. Мы предприняли ряд особых мер для сохранения нашей промышленности и экономики. Особо стоит отметить поддержку системообразующих предприятий, которым было выделено четверть триллиона рублей кредитов для прохождения тяжелого периода», – отметил Юрий Борисов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По мнению вице-премьера, угрозы текущего года во многом зависят от пути выхода из кризиса, который выберет Россия – он может быть достаточно агрессивным или более плавным, эволюционным: «Я сторонник более агрессивной политики выхода из этой ситуации. Как известно, кризис создаёт поле возможностей, и мы можем сохранить и преумножить своё присутствие в различных сегментах рынка, решившись на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые дадут толчок развитию системообразующих отраслей и экономики в целом».

Юрий Борисов подчеркнул, что Президент РФ Владимир Путин поручил к началу мая подготовить перечень тех проектов, реализация которых может улучшить динамику развития экономики.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, Красноярский экономический форум проходит в комбинированном онлайн- и офлайн-формате. Студии форума работают в Красноярске, Москве, Берлине и Сингапуре. За трансляцией основных событий можно следить на сайте Красноярского экономического форума. Основная тема КЭФ - «Экономика и пандемия: Российский взгляд».