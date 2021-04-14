Бой проходил за месяц до аварии: адвокат Эдварда Била опроверг, что блогер нарушил запрет и вышел на улицу ночью

Пранкер устроил 1 апреля аварию с участием пяти автомобилей на Новинском бульваре. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На форумах в интернете обсуждают очередной выпуск youtube-проекта, в котором был замечен блогер Эдвард Бил. Пранкер устроил 1 апреля аварию с участием пяти автомобилей на Новинском бульваре.

Блогера не арестовали, Тверской суд Москвы избрал Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий - до 1 июня ему нельзя покидать жилье с 20.00 до 8.00, общаться с участниками дела по аварии без разрешения следователя, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), а также участвовать в массовых мероприятиях, управлять автомобилем или другими транспортными средствами.

И тут Эдвард Бил появляется в черных очках, маске и в капюшоне на ночном бойцовском шоу. Он появился в группе поддержки одного из спортсменов.

- Вот так всегда, если ты публичный человек, то тебя не арестовывают, а еще и гулять разрешают, - обсуждают в соцсетях.

- У него шоу продолжаются, ему нужны съемки. Засветился, пусть и в чужом аккаунте, - считают подписчики.

На форумах в интернете обсуждают очередной выпуск youtube-проекта, в котором был замечен блогер Эдвард Бил.

Однако адвокат Эдварда Била говорит, что его клиент всегда так одевался - толстовки с капюшонами, маска, очки. Зачем? Чтобы его не узнали в общественном месте. Хотя раньше в роликах для своего youtube-проекта Эдвард Бил делал вставки, как к нему подходят на улице фанаты сфотографироваться. И он был без маски и очков.

- Мы опровергаем информацию, что Эдвард Бил выходил на улицу в запрещенное судом время. Этот бой, который все увидели в соцсетях, проходил за месяц до происшествия, - сказал kp.ru Сергей Жорин, адвокат блогера Эдварда Била.

В youtube-проекте Била последний выпуск был четыре недели назад и никак не может собрать даже 1 млн просмотра, хотя ранее ролики блогера собирали даже по 7 млн просмотров. Напомним, что социальная сеть Instagram заблокировала после аварии аккаунт Эдварда Била, в котором было 3,7 млн подписчиков. Сейчас страничка блогера отображает сообщение "страница недоступна".

Напомним, что 1 апреля Эдвард Бил на своем спорткаре Audi стал участником серьезной аварии с четырьмя машинами на Смоленской площади. Он выскочил на встречную полосу на Новинском бульваре, влетел в Volkswagen, которым управляла женщина - она попала в реанимацию, была в коме, лишь на пятый день стала приходить в себя. Блогер приходил к ней в больницу, пообещал собрать в помощь 5 млн рублей.

Пока же после серьезного ДТП только завели уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкий вред здоровью человека», а также Эдварду Билу избрали меру пресечения - нельзя выходить из дома с 20.00 до 8.00, садиться за руль, пользоваться телефоном и интернетом.