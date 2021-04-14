79-летняя Вера Алентова худеет на творожной диете

Актриса тщательно следит за своей фигурой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Вера Алентова даже в свои 79 лет остается стройной и подтянутой. Знаменитость с юности приучила себя следить за весом. Когда она начинает поправляться, то садиться на творожную диету.

Вера Алентова каждый день встает на весы. Она тщательно следит за фигурой и охотно рассказывает, как можно похудеть. По ее словам, просто нужно закрыть рот.

"Секрет простой - нужно захлопнуть рот и перестать есть. Нужно весить столько, сколько ты весил в 20 лет. Это самое главное. Потому что все остальное: морщины и прочее, конечно, выдают возраст, но, если ты в этом тонусе остаешься, то и чувствуешь себя прекрасно... Женщине важно хорошо выглядеть, быть хорошо одетой, чтобы эти вещи ей шли и на ней сидели", - делится актриса.

Если звезда фильма "Москва слезам не верит" поправляется хотя бы на один килограмм, то немедленно садится на диету. Вера Валентиновна использует метод своей мамы съедать треть от того, что съедает обычно", а также переходит на творог.

Алентова старается вести здоровый образ жизни. В интервью телеканалу "Домашний" знаменитость честно призналась, что несколько раз бросала курить. В кадре ей часто приходилось появляться с сигаретой, так как это было оговорено экранным образом ее героинь. В итоге звезда пристрастилась к вредной привычке.