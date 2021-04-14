В Москве пройдет Всероссийский водный конгресс

Мероприятие состоится 28-30 июня в выставочном комплексе «Экспоцентр»

Крупнейший федеральный экологический форум состоится в пятый раз по поручению Правительства РФ для обсуждения результатов реализации государственных программ и проектов по охране, защите и рациональному использованию водных ресурсов, а также основных направлений развития водохозяйственного комплекса.

Мероприятие ежегодно проходит при поддержке и содействии спецпредставителя Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Совета Федерации, Государственной Думы, Минприроды России, Минсельхоза России, Минстроя России, Минэнерго России, Минтранса России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Роспотребнадзора, Росводресурсов, Росгидромета, Росморречфлота и других заинтересованных служб и агентств. Аудиторией конгресса являются высшие органы власти субъектов РФ, крупнейшие водопользователи из различных отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности (ТЭК, АПК, ЖКХ, водный транспорт и др.), представители экспертного, научного и бизнес сообщества, а также зарубежные делегации и торгпредства из европейских государств, стран ЕАЭС и СНГ.

В этом году в фокусе деловой программы конгресса − новые тренды, технологии, финансовые инструменты и механизмы государственной поддержки водного хозяйства России в рамках экологически ориентированной модели экономического развития. На круглых столах и тематических сессиях будут обсуждаться перспективы участия госкорпораций и институтов развития в реализации федеральных проектов, направленных на сохранение и оздоровление водного фонда страны, обеспечение населения питьевой водой, возможности внедрения зеленых моделей финансирования мероприятий по строительству и реконструкции гидротехнической, портовой, коммунальной инфраструктуры, мелиоративных систем, новые госпрограммы по защите крупнейших рек и озер страны, а также вопросы эффективного водопользования и внедрения природоохранных технологий в водоёмких отраслях промышленности. Отдельное внимание будет уделено развитию экологического законодательства, совершенствованию системы мониторинга водных объектов, привлечению частных инвестиций в водохозяйственный комплекс.

Деловая программа традиционно пройдет на высоком уровне. Ожидается участие профильного вице-премьера, представителей обеих палат парламента, руководителей федеральных органов исполнительной власти, полпредов, губернаторов, руководителей госкорпораций и институтов развития, отраслевых союзов и объединений.

Одним из ключевых событий конгресса в этом году станет открытие новой выставочной экспозиции VODEXPO 2021, основной целью которой является демонстрация научно-технических достижений России и зарубежных стран в сфере эффективного и экологически ответственного использования водных ресурсов в различных отраслях промышленности.

Местом проведения конгресса и выставки станет Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр». В павильоне «Форум» будут организованы масштабные площади для экспонентов, специальные зоны для проведения пленарных заседаний, круглых столов, подписания соглашений и других деловых мероприятий.

Подробная информация и регистрация на мероприятие на электронной странице www.watercongress.ru.