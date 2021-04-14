Дмитрий Медведев: в России начнут судить по смартфону

В Москве прошла расширенная коллегия Министерства юстиции, где обсуждались итоги и планы по совершенствованию российского законодательства. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

В среду в Министерство юстиции России прибыл заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выступил на итоговой расширенной коллегии работы ведомства за прошедший год перед представителями администрации президента, аппарата правительства, Государственной думы, Совета Федерации, Верховного суда, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты, федеральных служб и агентств. Все они наблюдали за коллегией удаленно, через интернет. В зале находились только привитые от коронавируса сотрудники Минюста.

Дмитрий Медведев с трибуны сразу поблагодарил сотрудников Минюста за «добросовестную и качественную работу» в прошлом году, когда стране пришлось столкнуться с пандемией.

- Несмотря на пандемию, государству удалось стабилизировать ситуацию в экономике, оказать эффективную поддержку социальной сфере. И Минюст, как координатор законопроектов деятельности правительства принимал в этом активное участие, что важно. Вы оперативно рассматривали нормативные акты, которые были необходимы для устойчивого развития страны в этот сложный период, - заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Бывший Председатель Правительства России перечислил «достижения министерства» за прошлый год: «Одним из них стало завершение работы по формированию Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния. Это обобщает информацию о рождении детей за длительный период и позволяет начинать социальные выплаты их семьями. Минюст, как и другие федеральные органы исполнительной власти, активно переводит свои услуги в цифру, что позволяет гражданам получать их через Госуслуги. Ведется работа по созданию информационного ресурса бесплатной юридической помощи. Этот проект надо довести до конца, чтобы он получил удобный электронный вид и им могли пользоваться все граждане».

Также Медведев рассказал о внесении законопроекта об «Электронном суде», который позволит гражданам использовать современные гаджеты для связи с судом. Благодаря цифровым платформам и технологиям граждане получат возможность дистанционно участвовать в судебных заседаниях во время рассмотрения гражданских, арбитражных, административных дел.

- Это можно будет делать с помощью личного компьютера или смартфона. Нужно просто принять законопроект, - отметил Медведев.

Главы Минюста Константин Чуйченко, который выступил следом, подтвердил, что эксперты министерства ведут подготовку законопроекта, предусматривающего «возможность дистанционного участия в производстве следственных действий и судебных заседаниях по уголовным делам».

Зампред Совбеза также отметил, что в текущем году нужно завершить работу над проектом нового кодекса «Об административных правонарушениях», который будет «более четким и понятным» и направлен на реальную защиту прав граждан.

Дмитрий Анатольевич поддержал нормы о распространении «регуляторной гильотины». Соответствующий проект постановления Минюст уже внес в правительство. Речь идет об отмене старых нормативных актов, которые мешают работе бизнесу. В прошлом году по словам Медведева было отменено 11 000 таких актов, при этом им на смену пришли пятьсот.

- Актуальное направление работы - поддержка некоммерческого сектора. В прошлом году Минюст передал в Минэкономразвитие данные о почти 3000 благотворительных организациях, которые смогли во время пандемии претендовать на помощь со стороны государства. Господдержку в виде освобождения от уплаты налогов и сборов получили более 20 000 социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Медведев потребовал внимательно следить, чтобы такие некоммерческие организации были именно социально-ориентированные и не имели отношения к тем, что используют в гибридных войнах против России.

- Порой под благопристойными вывесками находятся организации, чьи силы направлены на дестабилизацию ситуации в нашей стране, - предупредил выступающий.

Медведев отметил работу Минюста на международном направлении: защите интересов России в международных судах по крымским искам (по словам следующего спикера - главы Минюста Константина Чуйченко украинские инвесторы решили, что лишились недвижимости в Крыму аж на 130 миллиардов долларов), других международных разбирательствах.

- Сегодня Минюст при посредничестве российских юристов ведет различные дела в международных судах. И благодаря этой работе, голос России стали наконец слышать в некоторых зарубежных трибуналах, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза потребовал от Федеральной службой исполнения наказаний повысить «качество работы, создавать современные условия отбывания сроков заключенными». По мнению выступающего порядок, «здравый смысл и четкие правила основанные на нашем законодательстве должны снизить число рецидивной преступности».

Также Медведев обратил внимание на цифровую трансформацию работы судебных приставов, по работе которых «люди судят об эффективности правовой системы в целом».