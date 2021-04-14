Народ скупает билеты на юбилейный концерт Ларисы Долиной после скандала с Валей Карнавал

Лариса Долина раскрутила Валю Карнавал (Карнаухову) для взрослой аудитории. И спровоцировала покупать билеты на свой юбилейный концерт. Фото: www.youtube.com

У последнего выпуска шоу «Музыкалити» на YouTube за неделю почти 7 млн. просмотров. Обсуждения все еще продолжаются. И вот сегодня впервые после скандального выпуска высказалась сторона Ларисы Долиной. Она оказалась первой артисткой, кто решился публично, без «сглаживания углов» сказать, что думает о поющих блогерах. Обычно в шоу-бизнесе честные оценки дают за спиной, а в глаза говорят лишь то, что хочет слышать оппонент – чтобы ни с кем не сорится, не провоцировать хейт.

В интернет-шоу «Музыкалити» ведущий Максим Галкин ставит модные у молодежи треки, чтобы их оценили два гостя – кумир подрастающего поколения и мэтр эстрады. 65-летняя завкафедрой института культуры Лариса Долина раскритиковала творчество звезды «Тик-тока» 19-летней Вали Карнавал. Лариса Долина высказалась прямо: «Человек, не умеющий петь, должен делать это дома для своих. Есть профессия певца, он должен делать это чисто. Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке!» Валя своих позиций не сдала: «Боюсь, что если отучусь пять лет – то потом вообще расхочу петь!»

37-летняя дочь народной артистки Ангелина – правая рука и близкая подруга мамы. Ангелина почти неделю наблюдала за реакцией публики на «Музыкалити». И только теперь дочь Ларисы Долиной решила высказаться в соцсетях (орфография автора сохранена): «Ничего лучше чем «музыкалити» не могло произойти с нами сейчас. И если Макс осознанно выбрал оппонента ЛА, боюсь он поселится в моем топе журналистов рядом с Ксенией Анатольевной Дудем и др. Глубоко фундаментально незаметно как с детьми через игру раскрыл тему и каждый из лагерей остался в профите. Валя к концу стала котеночком совсем, а мама я ждала, что приобнимет ее по-матерински. Хотя я в шоке была, что мама в принципе согласилась, не стала ее настраивать на что-то. Сказала - крепись и сама стала себя уговаривать, что обойдется без напалма, ну просто маму слишком хорошо знаю. Разница только в том, что сейчас кое-кто в ресурсе и счастлив всем доволен. Спасибо всем, кто поддержал маму, так как сейчас это архи важно».

Так почему же это важно именно теперь? Сейчас у Ларисы Долиной в разгаре подготовка к юбилейному концерту – он пройдет 25 апреля в «Крокусе». Лучшего промо было сложно представить – тысячи людей в соцсетях до сих пор строчат слова поддержки Долиной, благодарят за смелость.

Билеты на концерт Долиной начали раскупать активнее, однако свободных мест полно до сих пор. Вот и рекламодатели стали активнее интересоваться публикациями в соцсетях Вали Карнавал. Звезда «Тик-тока» даже после волны критики свою точку зрения не изменила: «Мы не виноваты в том, что растем совсем на других исполнителях, совсем с другим вкусом к жизни. Как было 20, 30, 40 лет назад – уже не будет. Зачем цеплять на молодежь шаблон прошлого времени?»

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Где бы он был, если бы не Пугачева?": известный актер отчитал Галкина из-за жуткого скандала с Ларисой Долиной

Решение юмориста пригласить на шоу звезду эстрады и блогершу Валю Карнавал вызвало жаркие споры (подробности)