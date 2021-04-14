Под эгидой ОДКБ появится подразделение радиационной, химической и биологической защиты

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В этом году по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут организованы четыре совместных учения на территории Таджикистана и России. Об этом в среду, 14 апреля, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Военного комитета ОДКБ, прошедшего под его председательством.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

- В текущем году на территории Таджикистана спланировано проведение ряда совместных учений - с силами и средствами разведки - "Поиск-2021", с силами и средствами материально-технического обеспечения - "Эшелон-2021", с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ - "Взаимодействие-2021". На территории Российской Федерации предусмотрено проведение совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021", - сказал он.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Участники заседания "обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ, рассмотрели порядок организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки".

Также определены направления по созданию под эгидой ОДКБ совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения, деятельности базовых учебно-методических организаций по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ и специалистов в области информационной безопасности.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

- Считаю, что поставленные цели достигнуты, а итоги заседания Военного комитета будут способствовать поддержанию стабильности в государствах - членах ОДКБ", - отметил Герасимов.