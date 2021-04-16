Насморк - противопоказание к прививке?

К моменту вакцинации необходимо убедиться в отсутствии симптомов простуды.

Сейчас ситуацию с распространением коронавируса в России можно назвать стабильной. Но! Эксперты не исключают, что этой весной все-таки будет небольшой подъем заболевания. Избежать масштабного всплеска поможет вакцинация. В стране делается все, чтобы увеличить ее темпы и масштабы. Что нужно знать тем, кто готовится сделать прививку? На вопросы отвечает наш эксперт д.м.н., профессор Татьяна Александровна Чеботарева.

ВЫБИРАЕМ ВАКЦИНУ

- Сейчас появились новые варианты прививок от нового коронавируса. Теперь прививаться можно всем желающим?

- В текущее время для населения России доступны две отечественные вакцины - векторная «Спутник V» и пептидная «ЭпиВакКорона». Имеется опыт применения обоих вакцинных препаратов для людей разного возраста, в том числе для пожилых. Безопасность применения не вызывает сомнений, поэтому вакцинироваться может любой человек, не имеющий противопоказаний. Скоро будет доступна третья вакцина на основе инактивированного вируса - «КовиВак».

- Есть ли группа людей, которым точно не рекомендуют прививаться?

- Это люди с активными инфекционными процессами, обострениями различных соматических заболеваний. По данным категориям пациентов рекомендации по медицинским отводам от вакцинации разработаны много лет назад, они являются общепринятыми. Вакцины против новой коронавирусной инфекции также пока не разрешены к применению у детей.

УКОЛ И АЛКОГОЛЬ

- Требуется ли какая-то подготовка перед прививкой? Нужно ли исключить какие-то продукты, алкоголь?

- Подготовка к вакцинации включает оценку состояния здоровья. Больным людям в период обострения хронических заболеваний вакцинироваться нельзя. Температура тела должна быть нормальной, не должно быть признаков недомогания. Людям с пищевой аллергией не следует употреблять заведомо провоцирующие обострение этой болезни продукты, это индивидуальные рекомендации. Алкоголь не показан.

- Если до прививки еще есть время, а у вас появилось легкое недомогание, простуда - что делать?

- Если появилось недомогание, то следует лечить простуду. Сейчас, в данный период времени, она может вызываться такими респираторными вирусами, как риновирус, вирус парагриппа, РС-вирус, метапневмовирус, сезонные коронавирусы. Простуды разные бывают, обратитесь к врачу. Эффективны при острых респираторных инфекциях (ОРИ) препараты влияния на систему интерферона -Эргоферон, Анаферон и другие. Данные препараты позволят справиться с простудой и подготовить организм к вакцинации, восстановив иммунитет. Вакцинацию после перенесенного ОРИ следует проводить не ранее чем через две недели.

ВАЖНО!

Нужно ли сдать какие-либо анализы?

Эксперты Роспотребнадзора уверены, что никаких специальных обследований проходить не требуется.

Если у вас есть хронические болезни (тем более их целый букет) и вы подозреваете, что какая-то могла обостриться, стоит проконсультироваться с лечащим врачом соответствующего профиля: ревматологом, эндокринологом, кардиологом и т. д. В остальных случаях ориентируйтесь на общее самочувствие в день вакцинации: чтобы не было какого-то дискомфорта, ничего не болело, не скакало давление.

Отсутствие обострения в большинстве случаев позволяет провести вакцинацию. Для людей, например, со склонностью к тромбообразованию ковид особенно опасен, а вакцинация особенно актуальна. Однако решение о ее возможности на конкретный момент времени должен принять ваш доктор.