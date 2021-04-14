Данила Козловский бросил жену с ребенком на фоне слухов о романе с Акиньшиной: "Я поступил гадко"

Последние несколько месяцев в тусовке шептались, что романтика на площадке переросла в настоящие чувства. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Звездный час Данилы Козловского вот-вот пробьет: 15 апреля на большие экраны выходит его фильм-катастрофа "Чернобыль", где актер не только сыграл, но и выступил в роли режиссера. Накануне картину оценили знаменитости: светский показ в киноцентре "Октябрь" собрал самые сливки шоу-бизнеса и кино. Посмотреть "Чернобыль" Данилы Козловского пришли Федор Бондарчук, Владимир Познер, Александр Петров, Ксения Собчак, Юрий Антонов, Лиза Боярская...

Однако, все внимание светских хроникеров было приковано к самой эффектной звезде вечера - партнерше актера Оксане Акиньшиной, сыгравшей с ним в кадре любовную драму. Последние несколько месяцев в тусовке шептались, что романтика на площадке переросла в настоящие чувства: мол, Козловский и Акиньшина закрутили роман. И это при том, что в США начинающего режиссера ждет гражданская жена Ольга Зуева, которая год назад родила Даниле первенца - дочь Оду-Валентину...

На светской премьере Оксана выглядела роскошно: длинные локоны, высокие каблуки и платье с "секретом" - закрытым декольте и абсолютно голой спиной. Однако, общения с прессой красавица-актриса всячески избегала: говорила лишь со "своими" и только о рабочем процессе, а когда ее спросили о силе любви в тяжелых ситуациях (казалось бы, тоже по сценарию), стушевалась и категорично заявила: "Я не буду отвечать на этот вопрос".

Данила Козловский, как хозяин вечера, был более многословен, хотя от камеры к камере повторял одно и то же: благодарил продюсеров, восхищался актерами и Пугачевой, спевшей саундтрек к фильму, открещивался от сходства с сериалом HBO... И лишь на вопрос "КП", планирует ли он возвращаться в Россию из Америки, Данила округлил глаза и нечаянно проговорился: "Я в России. У меня в Америке только ребенок, и все". О жене актер и словом не обмолвился...

А сегодня режиссер наконец расставил все точки над "i": в интервью Ирине Шихман в YouTube-шоу "А поговорить?" Козловский признался, что расстался с Ольгой Зуевой.

- Я не готов говорить, почему, не готов анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша. Но куда правильнее сказать, что я поступил несправедливо по отношению к Оле, она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду, - скупо рассказал Данила, подогрев тем самым слухи об измене.

Как выяснилось, свою фамилию дочери Козловский не дал: ее зовут Ода-Валентина Зуева. Видимо, к моменту рождения ребенка проблемы у пары уже были, и молодая мама настояла на своей фамилии.

- Мне бесконечно больно. Но это так, как есть сейчас, и с этим надо работать. И в этом плане большое спасибо Оле, я благодарен, что нам удается воспитывать ребенка независимо от наших отношений, - признался актер, добавив, что стал совсем сентиментальным с рождением дочери. - Я ездил недавно в Америку, где Оля меня впервые за год оставила одного с Одой. И в какой-то момент, когда дочь вдруг подошла ко мне и положила голову на колени, я готов был умереть. Когда твой ребенок тебя обнимает, вселенная словно расширяется. Слава богу, что у меня есть возможность летать туда. Как только появляется время, я лечу в США на неделю, на три-четыре дня. Я никогда не думал, что я способен кого-то так сильно любить, потому что я очень эгоистичный человек.

Между тем, если верить слухам, теперь актеру придется принимать участие в воспитании детей Оксаны Акиньшиной. От двух браков 33-летняя актриса имеет троих наследников: 11-летнего сына Филиппа, 8-летнего Константина и дочь Эмми, которой четыре года.

КСТАТИ

Личные драмы - к карьерному взлету

- Есть такая мерзкая закономерность: потрясения в жизни помогают работе и съемкам, - подметил Козловский в интервью Шихман. - Когда у тебя появляется такой опыт, ты начинаешь играть по-другому. Внутренняя дыра, боль и отчаяние воплощаются в том, что ты создаешь. Все мои провальные работы случались, когда я был абсолютно счастлив в личной жизни, и наоборот.

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