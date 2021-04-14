В Риге военный атташе России устроил вечеринку и показал средние пальцы соседям

После разговора с военным атташе наряд уехал, а Ушаков принялся показывать соседям неприличные жесты

В Латвии разгорелся дипломатический скандал. Причиной ему стала вечеринка, организатором которой мог выступить российский военный атташе. Руслан Ушаков, несмотря на действующие в стране ограничительные меры, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, устроил в своем доме закрытое празднество.

Торжество прошло еще 27 марта. В нем участвовало около 10 человек. Как отмечают очевидцы, собравшиеся покидали вечеринку на автомобилях с дипломатическими номерами.

Празднество было крайне шумным и проходило во дворе частного дома в одном из жилых районов Риги Кенгарасе. Из-за громкой музыки соседи Ушакова дважды раз вызывали полицию.

Приехавшие на место полицейские не стали никого задерживать и даже отказались заходить на приусадебную территорию. Гости в это время укрылись в доме. После разговора с военным атташе наряд уехал, а Ушаков принялся показывать соседям неприличные жесты.

В Госполиции подтвердили, что в тот день была получена информацию о возможном противозаконном собрании.

- На указанный адрес выехал патрульный экипаж. Однако информация не подтвердилась - по прибытии полицейских во дворе находились лишь члены одного домохозяйства, - сообщила представитель полиции Анце Розите.

После этого инцидента Министерство иностранных дел Латвии выразило протест временному поверенному российского посольства Вадиму Васильеву. В ведомстве назвали поведение Ушакова - нарушение антикоронавирусных ограничений - неприемлемым.

- Временный поверенный посольства России выразил понимание позиции Министерства иностранных дел и указал, что этот случай не останется без внимания, - заявили в латвийском МИД.

Российский МИД пока информацию о вечеринке не комментировал.