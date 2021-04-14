Госдума поддержала в первом чтении законопроект «Единой России» о защите минимального гарантированного дохода должников

Партия разработала законопроект, который наделяет должника правом указать в заявлении приставам один счет в одном банке, с которого не будут списывать сумму в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Единый подход упрощает процедуру и делает ее более справедливой, подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента 14 апреля.

«Во-первых, прожиточные минимумы в регионах разнятся. Во-вторых, человек может жить в одном регионе, а счет открыть в другом — неясно, как в таком случае рассчитывать сумму», — отметил парламентарий.

При расчете сохраняемых средств будут учитывать иждивенцев – при их наличии сумма может быть увеличена. Защищены будут также самозанятые и индивидуальные предприниматели. Обратим внимание, что согласно действующему законодательству, у них со счетов могут забрать все средства.

«Мы работали над инициативой несколько лет. Нам важно, что Президент высказался за принятие этого закона. Человек не должен оставаться без средств в безвыходной ситуации», — сказал Андрей Исаев, подчеркнув, что законопроект «Единой России» обеспечивает четкий и понятный механизм реализации этой нормы.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил принять в весеннюю сессию законопроект о защите гарантированного минимального дохода должников. Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов на встрече с главой государства назвал этот законопроект в числе приоритетных в работе парламентариев.