Зарубежное оборудование поможет российским производителям бумаги в защите окружающей среды

Российская целлюлозно-бумажная промышленность будет снижать негативное воздействие на окружающую среду за счёт современного зарубежного оборудования. Технику для производства бумаги будут поставлять из Финляндии. Компания ООО «Архбум тиссью групп», которая является крупнейшим инвестиционным проектом Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, договорилась о поставках бумагоделательных машин с финской компанией Velmet. Их установят в производственных цехах второй очереди завода — они сейчас как раз в стадии активного строительства. А вот склад для продукции уже готов и даже введён в эксплуатацию.

Как рассказал директор по инвестиционной политике Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, помимо финских поставщиков, с нашими производителями бумаги будут сотрудничать итальянцы — компания FIS Impianti обеспечит транспортно-упаковочную линию в новых заводских помещениях.

Все работы будут закончены к августу 2022 года, именно на это время назначен пуск второй очереди завода. Она позволит ООО «Архбум тиссью групп» выпускать еще по 70 тысяч тонн продукции в год. После того, как объём производства удвоится, доля компании на российском рынке санитарно-гигиенических изделий вырастет на 10% . При этом, рост производства не увеличит нагрузку на экологию. Архангельский ЦБК снижает негативное воздействие на окружающую среду не только за счёт нового оборудования, но и с помощью переработки продукции внутри компании.