Что будет с рублем и нашими сбережениями, если Россию все-таки отключат от глобальной банковской системы

У пункта обмены валюты в Москве. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Над Россией нависла угроза очередных санкций. На этот раз более жестких. Россию хотят отключить от международной банковской системы SWIFT. Об этом теперь просят не только власти США, но и депутаты Европарламента. И если на американские угрозы можно было не обращать внимание, потому что штаб-квартира компании находится в Бельгии и она не подчиняется заокеанским политикам, то теперь ситуация усложняется. Давайте разберемся, чем именно грозят нам Штаты и Евросоюз и как это отразится на наших кошельках.

ЧТО ЗА «СВИФТ» ТАКОЙ?

SWIFT расшифровывается как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Это международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Она нужна для того, чтобы банки могли быстро и безопасно переводить деньги друг другу. Таких систем в мире несколько. Но эта самая большая.

- По сути дела, это компания-монополист, которая оказывает инфраструктурные услуги. То есть предоставляет механизм маршрутизации платежей между юридическими лицами. Она обрабатывает платежи. И каждый контрагент уверен, что, если система подтверждает, то деньги ему точно дойдут. Условно это «мозг» для быстрой переправки денег от одной компании в другую, - объясняет Михаил Королюк, макроэкономист, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

В этой системе есть единые правила, которые выполняют все участники. Ею пользуются 11 тысяч банков в 200 странах. Российские банки входят в первую тройку по количеству операций.

SWIFT - это международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Фото: Shutterstock

КОГО ИМЕННО МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ?

Все зависит от того, как именно будут прописаны новые санкции. Обычно они действуют избирательно. Так, от SWIFT отключили несколько российских банков, которые работали в Крыму. Одно дело – если отключат всю банковскую систему. И совсем другое – если только госбанки. Скорее всего, если что-то и произойдет, то второе. Потому что даже в Иране от системы отключали не все местные банки, а примерно половину.

В этом случае проблемы возникнут у тех юридических лиц, которые держат счета в госбанках и работают в сфере внешнеэкономической деятельности (то есть, они что-то экспортируют или импортируют). Получается, они не смогут отправлять деньги своим контрагентам. Но, как утверждают эксперты, эти трудности будут временными.

- В теории отправлять и получать деньги можно и без SWIFT, но это будет дольше и затратнее, - объясняет Михаил Королюк.

В частности, банки смогут работать через тех или иных посредников.

- Отключение от SWIFT может коснуться наших госбанков. Но даже если их отключат, они будут фронтиться (использовать в качестве посредников, чтобы не было видно реального отправителя. – Ред.) через другие частные банки. Плюс всегда есть альтернативные платежные системы. Отключение всей банковской системы от SWIFT выглядит крайне маловероятным, - считает Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала bitkogan.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ОТКЛЮЧАТ ПОЛНОСТЬЮ?

Действительно маловероятный сценарий. Таких прецедентов в истории еще не было. Но его все равно стоит рассматривать, хотя бы потому, что теоретически он возможен. И к такому развитию событий стоило бы подготовиться.

- Это достаточно серьезно скажется на всем российском бизнесе, так как Россия очень тесно интегрирована с мировой экономикой. Это ударило бы по международной торговле и, в частности, снизило бы спрос на наше сырье. Но через год ситуация стабилизируется, даже в случае полного отключения от SWIFT, - считает Евгений Коган.

Один из вариантов - российский госбанк может сначала отправить деньги на счет в белорусский банк (по Системе передачи финансовых сообщений, организованной ЦБ), а тот уже отправит эти деньги дальше.

- Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно, - поясняет Ольга Скоробогатова, первый зампред Центробанка.

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИИ ОКАЖУТ НА РУБЛЬ?

Объявление подобных санкций, конечно, отразится на российской экономике. Собственно, именно поэтому Запад и пытается под любым предлогом использовать торговые ограничения – чтобы ослабить нашу страну. А если экономика оказывается под давлением, то ее валюта дешевеет.

- Отключение от SWIFT всей банковской системы, вероятно, приведет к росту доллара относительно рубля минимум на 7 - 10%, а, возможно, и больше. Если речь пойдет об отдельных госбанках, последствия будут мягче, - объясняет Евгений Коган.

Большой плюс в том, что этими санкциями нашу страну пугают уже несколько лет. За это время мы успели построить аналоги международных платежных систем: и платежную систему «Мир» (как замена VISA и MasterCard), и Систему передачи финансовых сообщений (как замена SWIFT), и Система быстрых платежей (как замена розничным транзакциям с помощью переводов по номеру телефона). Есть альтернативные системы, которые подстрахуют в случае необходимости и смягчат удар.

Отключение от SWIFT всей банковской системы, вероятно, приведет к росту доллара относительно рубля минимум на 7 - 10%, а, возможно, и больше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Национальная система платежных карт (НСПК) прекрасно работает и закрывает вопросы карточных операций на территории России. При этом карты «Мир» принимаются и в 13 других странах, в том числе Армении, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Турции. У нас есть Система передачи финансовых сообщений, которая трафик финансовых сообщений внутри России спокойно перерабатывает, и там нет никаких ограничений производительности. И наконец, у нас есть Система быстрых платежей (СБП), которая делает второй альтернативный канал помимо использования карт для оплаты. То есть у нас созданы три мощнейшие платежные инфраструктуры, которые российский рынок обеспечивают не только бесперебойностью, но и развитием новых сервисов и услуг для граждан и бизнеса, - пояснила Ольга Скоробогатова.

Внутри страны и в соседних государствах эти системы уже вовсю используются. Единственное – они еще не вышли на глобальный рынок. Но это дело времени.

КАК САНКЦИИ ОТРАЗЯТСЯ НА НАШИХ КОШЕЛЬКАХ?

Про курс рубля мы уже упомянули. Если говорить о прямых последствиях, то здесь пострадают те, кто переводит деньги за рубеж со своего банковского счете или, наоборот, принимает деньги из-за границы. Им придется найти другой способ для подобных переводов. Но косвенные тоже могут быть.

В частности, может подорожать импорт. И не только из-за роста курсов доллара и евро. Поскольку санкции заденут компании, работающие с зарубежными контрагентами, то им станет сложнее заказывать и оплачивать товар. Это может отразиться на конечной стоимости.

На наших деньгах, лежащих в банках, это никак не отразится. На это не повлияет ни отключение от SWIFT, ни даже отключение от VISA и MasterCard. Во-первых, потому что все операции вот уже несколько лет обрабатываются внутри страны. Во-вторых, потому что деньги лежат не на картах, а на счетах (подробнее).

На финансовой устойчивости российских банков санкции тоже вряд ли отразятся. Запас прочности у наших банков большой. Но даже если что-то случится, всегда есть система страхования вкладов. Она гарантирует возврат до 1,4 млн рублей каждому вкладчику.

КАК МЫ МОЖЕМ ОТВЕТИТЬ, ЕСЛИ САНКЦИИ ВСЕ ЖЕ ВВЕДУТ?

В дипломатии принято отвечать пропорциональными мерами. Пока Россия не озвучивала свои планы. Но если нас все же отключат, ответные шаги стопроцентно будут. И здесь варианты могут быть самыми разными. От перекрытия газового вентиля Европе (хотя американцы этого только и ждут, чтобы начать поставлять в ЕС свой сжиженный газ), до запрета работы в России американских транснациональных компаний (того же «Макдоналдса»).

Тем не менее все эти меры обоюдоострые. То есть бьют как по Западу, так и по России. Поэтому применять их будут аккуратно, чтобы не навредить себе. По крайней мере, хочется надеяться, что ни американские, ни российские власти рубить с плеча не будут. И вновь, как это было все последние годы, ограничатся лишь словесными угрозами или точечными санкциями.

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