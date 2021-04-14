После звонка Байдена Путину Россия пообещала США «решительный ответ» на санкции. Что это значит?

13 апреля состоялся телефонный разговор президентов России и США. Фото: REUTERS

В среду, на следующее утро после звонка Джо Байдена Владимиру Путину, помощник президента России Юрий Ушаков пообещал "решительный ответ Москвы, если США будут вводить новые санкции". Об этом он заявил на встрече с послом Соединенных Штатов Джоном Салливаном.

«КП» спросила у известного политолога, автора Telegram-канала «Политджойстик» Марата Баширова, что это означает.

- То, что демонстрирует российская сторона — это понятная политика «вы ввели — мы ввели», - сказал Марат Баширов «КП». - Мы не вводим первые санкции, но на них отвечаем. Такого принципа Россия придерживается всегда. И разговор Ушакова (помощника президента, - ред) с послом США Салливаном это подтверждает. Причем, Россия отвечает, как правило, не зеркально, а больше демонстрирует свою решимость подержать принцип.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- А что означает «решительный ответ»?

- Что значит «решительный ответ», сказать пока сложно. Власти всегда учитывают какие будут последствия для граждан, для экономики. Мы никогда не принимаем санкции, которые наносят нам ущерб. Именно поэтому, например, Россия и продолжает торговые отношения с Украиной. Даже несмотря на то, что Киев действует чрезвычайно жестко в наш адрес.

Мнения экспертов о том, Будут ли Штаты вводить новые ограничения в отношении России до встречи Путина и Байдена, разделились. Например, политолог Георгий Бовт считает, что такой шаг будет выглядеть глупо со стороны США, в то же время Марат Баширов уверен, что меры будут, но точечные.

- Те санкции, о которых сейчас идет речь касаются экономической стороны. Мы знаем, что идет борьба за «Северный поток-2», то есть за энергетический рынок Европы. Поэтому американские санкции если и будут, то они будут касаться конкурентной борьбы на некоторых рынках, - говорит Баширов. - А жесткие меры типа запрета на покупки наших облигаций федерального займа или запрет на использование системы SWIFT, если и будут, то только после встречи Путина и Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Песков оставил без комментариев вопрос «Комсомольской правды» - ждёт ли Кремль извинений от Байдена?

Пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос обозревателя KP.RU Александра Гамова и о том, переформулирует ли Путин свою дворовую присказку (подробности)