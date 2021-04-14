Леонид Калашников: Патрушев более осведомлен, чем я и вы, и слова о провокациях в Крыму надо воспринимать серьезно

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания Совета безопасности РФ в Кремле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, проводя совещание по обеспечению нацбезопасности в Севастополе, сделал заявления о вероятных действиях со стороны Киева в адрес Крыма, в частности, и в общем - с соседними с Украиной территориями.

- Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране! — полагает Патрушев.

- Центры подготовки диверсантов появились на Украине с подачи западных спонсоров, — напомнил секретарь Совета Безопасности России, - Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов не только в России, но и на территории других государств.

Николай Патрушев высказал и совсем жесткое предположение:

- Не исключено, что поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке Запада провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники...

«КП» попросил прокомментировать заявления секретаря Совбеза руководителя комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Леонида Калашникова.

- Патрушев на совещании в Севастополе заявил о возможных украинских провокациях с гибелью военнослужащих на границах с Крымом...

- Я все последние две недели повторяю, что и первая, и вторая мировая войны начались, хочется ли кому то об этом вспоминать или нет, с провокаций соседних с нами держав - с убийства несчастного австрийского эрцгерцога на Балканах и с нападения на радиостанцию в Польше. Патрушев человек глубоко осведомленный. И он говорит с той стороны, о которой я могут только догадываться. А у него есть конкретные донесения спецслужб в ежедневном режиме. Потому к его заявлению следует относиться очень серьезно.

Конечно, никому из нормальных людей этой войны, боевых действий между русскими и украинцами точно не хочется.

- Вероятная провокация не закончится локальной перестрелкой — которые за минувшие семь лет уже случались?

- Будет или нет — никто сейчас не знает, ни вам ни мне это не дано понять. Американцы в 2008-м, подталкивая Саакашвили к конфликту в районе Южной Осетии, как только запахло жареным, убежали и спрятались в кусты. Ну никому не хочется воевать за чужие интересы! И потому, скорее всего, если что и случится на границе с Крымом — то это окажется локальной историей. Зачем нам брать на душу грех уничтожения родственных душ? Но провокаторов на Украине, увы, хватает.

- Они, провокаторы эти, задний ход могут дать после созвона Путина и Байдена и информации об их возможной личной встрече?

- Могут, конечно. И телефонный разговор, и заявления о вероятной встрече лидеров России и США, - они немножко отрезвляют людей, готовых к провокациям со смертельным исходом. Впрочем, в голову к провокаторам залезть сложно. Они же играют в примитивную игру, но идут на повышение ставок - и властных, и денежных, и лично-политических, каких угодно.

- То есть даже такой направленный сигнал, как разговор лидеров двух сильнейших держав мира, на Киев может не подействовать?

- Ну пыл то сам факт такой беседы должен был бы охладить. И заявление Патрушева — оно тоже в том же ключе «охлаждения горячих голов»...