Телекомментатор Нобель Арустамян о футбольном реалити-шоу про «Ростов»: «Карпин еще ни разу не выставлял нас за дверь раздевалки»

Нобель Арустамян на съемках телешоу "Ростов-на-Кону". Фото: ФК Ростов

На российском ТВ 16 апреля выходит новый необычный футбольный проект «Ростов-на-кону». Клуб российской Премьер-лиги «Ростов» согласился участвовать в реалити-шоу и пустил к себе съемочную групп «Матч ТВ» и Premier . В 6 сериях проекта будет рассказано о реальной жизни футбольной команды РПЛ, день за днем, неделя за неделей. Автор проекта Нобель Арустамян рассказал в интервью «Радио КП» почему реалити снимали именно в Ростове, и часто ли приходится «запикивать» разговоры российских игроков и тренеров.

- Этот проект – большое событие, - рассказал Нобель. - Мы уже привыкли к тому, что футбол – это не только очки голы и секунды. Это еще и проникновение в большие такие проекты, как Netflix и другие подобные платформы. Мы видели уже документальные истории и про «Сандерленд», и про «Манчестер Сити», и про «Ювентус»… И мы решили быть в тренде и сделать реалити-проект про российский клуб.

- На российском ТВ когда-то пробовали сделать реалити про футбол – про «Спарту» Щелково. Ее главным тренером был Андрей Тихонов. И при том, что команда была создана по сути под телепроект, Тихонов принципиально не пускал в раздевалку съемочную группу. Нобель, тебя Карпин в раздевалку «Ростова» пускает?

- Да, пока пускает. Потому что изначально у нас задача показать жизнь футбольной команды таковой, как она есть на самом деле. Это будет реалити-сериал, в реальном времени. И потому у нас задача еще сложнее. Мы должны не просто отснять пару месяцев и потом показать в записи. Мы будем снимать постоянно, от тура к туру, неделя за неделей. Мы будем показывать все переживания «Ростова», все его проблемы. И наконец-то та идея, которая была в голове, реализуется, за что огромное спасибо «Ростову». И руководству клуба, и президенту Арташесу Арутюнянцу, и спортивному директору Алексею Рыскину, и главному тренеру Валерию Карпину. За то что пошли навстречу и дали возможность изнутри показать жизнь команды. Я уверен, это будет большим событием для нашего ТВ и футбола.

Сейчас Андрей Тихонов трудится главным тренером "Астаны". Фото: Виталий Невар/ТАСС

- Нобель, часто надо «запикивать» что-то в из внутренних разговоров команды?

- У нас есть договоренности, что на камеру все должно быть так, как происходит на самом деле. Что с появлением съемочной группы не меняется поведение игроков и общение тренеров. Поэтому момент, о котором ты говоришь, будет иметь место. Но надеюсь, он не будет бросаться в глаза зрителям.

- Почему реалити-шоу именно о «Ростове»? Почему не «Спартак»? Не «Зенит»? То есть самые популярные клубы страны.

- Не все команды в российском футболе готовы к этому. Ты же говоришь, что даже в проект о «Щелково», который создавался под ТВ, не пускали камеры в раздевалку. У нас же есть доступ в раздевалку, на все тренировки, на все установки! Мы сможем в любой момент зайти к президенту клуба, тренеру, к футболистам. Не просто подойти к ним, а проникнуть даже в их дома. А потом «Ростов» - очень интересная команда. Да, «Спартак» и «Зенит» на слуху. Зато «Ростов» - команда не из столичного, но очень футбольного города. И в «Ростове» очень яркие интересные люди.

- Кто, кроме Карпина?

- Ну подожди, а разве не интересно, что тренерский штаб «Ростова» - сплошь испанцы?! И разве не интересно, что они ради этого проекта переехали в Ростов-на-Дону вместе с семьями, и их дети ходят в русский детский сад? По футболистам: да, они продали Шомуродова, отпустили Еременко и Ионова. Но у них новая команда. Норманн – игрок с очень интересной историей. Хасимото – японец, который оказался в Ростове, не знает язык, но должен научиться жить в России. Молодежь Поярков, Глебов, Тугарев – они завтра станут звездами РПЛ. Плюс «Ростов» - это пример команды, которая пытается сделать футбол бизнесом. В России как принято? Есть бюджет – и погнали. А «Ростов» покупает игрока, пытается его развить, а потом продать с прибылью. Они хотят зарабатывать в еврокубках. Делают отличный мерч, вы же видели маркетинговые проекты «Ростова»?

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: ФК Ростов

- Но был хотя бы один момент, когда Карпин тебе говорил: Нобель, закрывай свою лавочку, глуши камеры, у нас тут сейчас будет свой разговор с командой?

- Пока ни разу не было. Надеюсь, что не будет. Валерий Георгиевич да и все руководство «Ростова» - адекватные люди.

- А как там Мамаев?

- О точно, к вопросу о ярких героях – в «Ростове» есть Мамаев! Еще одна история о безумно талантливом футболисты, которые весь свой потенциал по разным причинам не раскрыл, несмотря на то, что ему уже более 30 лет. И у нас одна из задумок – показать, как Мамаев пытается после всего, что с ним произошло, найти свою лучшую футбольную форму.

Полное интервью Нобеля Арустамяна о новом проекте, конфликте с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и о футбольных агентах слушайте на Радио КП (97,2) 18 апреля в 16:00.