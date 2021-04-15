В 2021 году граждан России в Донбассе будет миллион

В ДНР российскими гражданами становятся в среднем по 1500 человек в день. Фото: Дмитрий СТЕШИН

«ГЛУБИНА ОЧЕРЕДИ — 5 ЛЕТ»

Российские паспорта в республиках Донбасса, по-прежнему тема №2, сразу после: «Будет ли война?». Они жителей ДНР и ЛНР - это щит, броня. Логика проста – чем больше здесь будет граждан России, тем ниже вероятность, что Украина попробует их «излечить от сепаратизма» военным способом. Проходили нечто подобное в Южной Осетии и Абхазии. Но, во всей Южной Осетии на момент войны августа-2008 было всего около 40 тысяч жителей. На Донбассе, по данным зам. главы Миграционной службы ДНР Игоря Скрибова – свыше 2 миллионов, это только на территориях, которые сейчас контролируют власти республики.

Есть еще один момент. Российский документ тут можно получить лишь после оформления паспорта ДНР. Поэтому, в кулуарах миграционной службы, я услышал выражение, которое меня поразило: «глубина очереди за паспортами – до 2026 года».

- Мы эту очередь стараемся сократить. И она сокращается, - говорит мне Игорь Владимирович. - Сделали специальные приемные дни, для людей с истекшими паспортами. Бюджетные организации начали подавать пакеты документов централизованно.

Россия, что бы не говорили недоброжелатели, тоже заинтересована в том, чтобы большинство жителей Донбасса получили документы. В приграничье работают уже по 4 пункта на каждую республику, где жителям ДНР и ЛНР выдают паспорта. Раньше был только 1 (один!), в ростовском селе Покровское. Были и другие шаги:

- Когда было принято первое положение о паспортах, там было 7 категорий лиц, потом его расширили до 17 категорий, - продолжает зам. главы миграционной службы. - Уменьшили в десять раз госпошлину. Было 3.500 рублей - для многих здесь это просто неподъемно. Посчитайте, сколько нужно заплатить семье из четырех человек – это месячный заработок.

- Когда число граждан России в Донбассе выйдет на психологически-значимую отметку в 1 миллион?

- В ДНР российскими гражданами становятся в среднем по 1500 человек в день. Последние цифры: на сегодня (разговор шел 12 апреля, – авт.) более 260 тысяч принято заявлений, 235 тысяч уже получили паспорта России. Явно это уже больше 10% всего населения Донбасса. Из-за коронавируса, конечно, люди зажаты немного. Не все хотят стоять в очередях, куда-то ехать. Но мы уже выдали 700 тысяч паспортов ДНР, так что, есть с кем работать.

«НЕ В ЧУЖУЮ СТРАНУ УЕЗЖАЮ!»

Летом 2019 года, после эпохального Указа Путина об упрощенном порядке приема в гражданство РФ, пакеты документов в Донбассе принимали в районных паспортных столах. Что там творилось – словами сложно описать, но я видел (см. репортаж «Почему Донбасс споткнулся на пороге России от 19.07.2019 прим.авт.). И двери сносили, и в обморок падали. Районные паспортистки либо банально не знали, как правильно собрать этот пакет, либо натурально «зашивались» от бесконечных очередей. Сейчас процесс «обретения России» упорядочили. Принимают документы только в одном месте – центральном офисе Миграционной службы ДНР. Внутри, в зале, с пронумерованными кабинками – человек десять. И столько же снаружи, приехали на прием к 12 часам дня.

Люди возраста «за 30», говорить со мной на камеру отказываются. Немолодая женщина, поднимает медицинскую маску почти до бровей:

- Поймите, у меня мать в Краматорске (это на части Донбасса, подконтрольной Украине, - ред.), уже почти не встает, ухаживать некому. Как я к ней буду ездить? ОНИ всю российскую прессу читают. Завернут на границе, а может, что похуже придумают…

Возразить ей нечего. Но, молодые парни, их двое в зале, говорят со мной охотно. Ростислав, 18 лет, заканчивает учиться на таможенника и собирается получать второе высшее уже в России.

- Ты уверен, возьмут тебя в российские госструктуры?

Мой ВУЗ в России аккредитован, так что без проблем.

- В России есть родня, какие-то корни? Бывал там?

- В Ростов ездил. Но в Ростов все ездили... А так никого нет. Но я же не в чужую страну уезжаю!

Александр, наоборот, только что вернулся из России, из города Тутаев. Он кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике:

- Я учусь в Академии управления, мне паспорт нужен, чтобы ездить на соревнования, думаю, что спортивную карьеру буду продолжать в России.

Разговор этот оставил у меня двоякое впечатление. С одной стороны, Донбасс теряет не самых плохих молодых парней, с другой, когда выдача паспортов придет к логическому финалу, никакого беды в этом не будет. В Донбассе считают, что тогда по факту станут уже одной с Россией страной.

За два года «упрощенного порядка» получения российских паспортов в ДНР и ЛНР, их было выдано около полумиллиона. Фото: Дмитрий СТЕШИН

«НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

Когда выдача паспортов начала серьезно буксовать, власти ДНР приняли любопытное управленческое решение. Подключили к подготовке документов общественников из движения «Донецкая республика». Открыли консультационные центры, там сидят специально-обученные юристы, проверяют все бумажки, помогают оформить. Поэтому депутат ДНР Владислав Бриг, знает о получении паспортов практически все. Включая неприятные подробности, о которых в Донбассе и тем более — в России не говорят, но очень любят обсуждать за линией фронта, на Украине, называя российские паспорта, полученные на Донбассе – «бланками». Самое неприятное, что «небратья» отчасти правы:

- Мы опросили постоянно живущих в Донбассе и получивших паспорта России. Так вот, только у 3% есть СНИЛС (пенсионная страховка, - ред.), еще меньше – зарегистрировано на сайте «Госуслуги». Людям нужно выезжать на несколько дней, чтобы верифицировать подпись, получить ИНН (индивидуальный налоговый номер, - ред.) и так далее. Мы уже обращались по этому поводу, пока без результата. Как ты понимаешь, открыть здесь филиалы госструктур России может только сама Россия. Помоги «подсветить» проблему – говорит мне прямо Бриг, и продолжает:

- Осенью выборы в Госдуму. Здесь, если вместе с Луганском, уже полмиллиона граждан России. К сентябрю, может, будет и 800-900 тысяч! А к концу года — и миллион! Они имеют право проголосовать. Так?

Я предлагаю самое простое:

- Поехать в Ростов?

- Молодежь поедет, пожилой и средний возраст – нет. Пройти четыре погранпункта за день (по одному с каждой стороны границы и обратно, - ред.), это очень тяжело. Как быть?

Я не знаю. Знаю только, что открытие пунктов голосования в Госдуму России на Донбассе, это серьезное политическое решение. Спрашиваю:

- Какие самые типичные проблемы?

- Не снятые погашенные судимости. С паспортом ДНР это еще можно решить, снять судимость через суд, а вот в российском ФМС уже ничего не сделать, - говорит депутат Бриг. - У меня есть случай - 25 лет назад человек, еще в школе, участвовал в драке. Дело было через неделю закрыто после «примирения сторон». Здесь отметку в базе сняли, а из России пришел отказ. Много случаев с военными, которые воевали с самого начала. Украина в 2014 году навозбуждала против них уголовные дела, и в России все эти отметки видны. Как итог – отказ в гражданстве.

В 1970-80-е годы на Донбасс приезжало много специалистов из союзных республик. Построили в Средней Азии горно-обогатительный комбинат, нарожали там детей и переехали дальше работать в Донбасс. Как правило, детям тех инженеров теперь нужно уточнить документально место их рождения. Что может быть проще? Не тут то было. Меня неприятно поразило, что бывшие советские республики с Донбассом отказываются сотрудничать категорически:

- Делаем официальные запросы, - говорит Владислав Бриг. - Из Белоруссии ответы не приходят, из Среднеазиатских стран не приходят. На запросы отвечает только Россия.

Принимают документы для оформления российского паспорта в центральном офисе Миграционной службы ДНР. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА

- Почему сделали такую сложную систему обретения гражданства? - задаю главный вопрос. - Сначала паспорт ДНР и только потом – российский? Люди мне лично жаловались, мол, мы после Крыма – «второй сорт».

- В Крыму выдавали всем. Без особых проверок. Отсюда случаи, когда люди получали паспорта РФ и внедрялись в российские госструктуры полуострова по заданию Службы безопасности Украины. Теперь приходится отлавливать таких «кротов». А у нас, получается, люди проходят двойную проверку.

На прощание, Владислав Бриг рассказывает совершенно безумную историю:

- В наш консультационный центр за один день пришли три человека с паспортом СССР. Все ржали, конечно. К вечеру пришел четвертый советский гражданин. Вот где они ховались все эти годы? Как жили?

Я отшучиваюсь:

- Очень просто. Ждали, когда их большая страна начнет восстанавливаться в новой версии. Дождались.

ДОСЛОВНО

Игорь Скрибков, зам. начальника Миграционной службы МВД ДНР:

Ожидали по 300 паспортов в день, а выдаем по 1500

- Все-таки, со стороны, из России, кажется, что мало паспортов выдано в Донбассе.

- Мы ожидали, что будет по 300 человек в день в ДНР и 200 в ЛНР. А теперь выдаем по полторы тысячи. Это немало.

- Какие адреса прописки стоят в этих российских паспортах?

- По закону, это граждане РФ, которые постоянно проживают за территорией России. Естественно, в графе «Зарегистрирован» никаких отметок нет. Но при желании, как гражданин, он может найти себе место регистрации, имеет на это полное право.

- Жители Донбасса, ставшие гражданами РФ, не могут получить доступ к сервису «Госуслуги», СНИЛС, ИНН. Почему?

- Мы пока не признанная Россией республика. Не может пока на территории ДНР существовать официальных представительств Пенсионного фонда РФ или Налоговой полиции.

- У меня знакомый лейтенант народной милиции ДНР, воюет уже 7 лет, сам из Запорожья, домой вернуться не может, конечно. Он может получить паспорт ДНР, а потом паспорт РФ? Нет там никаких преград?

- Если на 7 апреля 2014 года, день принятия Декларации о суверенитете ДНР он проживал на территории Украины, несет или нес службу, он имеет право на паспорт ДНР. Кстати, как и его близкие родственники.

- А что с иностранцами?

- У нас их много воюет с 2014 года. Паспорта ДНР они получали. И на них тоже распространяется Указ об «упрощенном порядке» получения гражданства РФ.

Владислав БРИГ, депутат Совета ДНР

Отношение к нам в России меняется

- Как ты оцениваешь легитимность паспорта ДНР в России? У меня совершенно противоречивая информация.

- Я лично и селился в гостиницах и брал авиабилеты. Товарищ недавно открыл счет в Сбербанке. Отношения меняется, хотя раньше срабатывал «человеческий фактор», не хотели проблем конкретные менеджеры и клерки.

- Это правда, что сбежавшим на Украину в 2014 году проще получить гражданство РФ?

- Да, если он чист, проходит все проверки и имеет регистрацию на Донбассе, то приезжает и получает, возможно и с меньшими проблемами. Но люди уезжали же по разным причинам, уезжали туда, куда проще. Из прифронтовых зон бежали целыми улицами.