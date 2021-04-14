«Будет девочка!»: «Иванушка» Кирилл Андреев готовится стать дедом

Кирилл Андреев скоро станет дедушкой, новостью о первенце поделился в соцсетях его сын. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Совсем недавно Кирилл Андреев, один из бессменных солистов легендарных «Иванушек» отметил вместе со своим фан-клубом 50-летие.

Главный подарок музыканту приготовил его 20-летний сын Кирилл.

Скоро у Андреева-младшего и его жены родится первенец.

В прошлом году пара поженилась и теперь готовится к новому важному событию. Об этом Андреев-младший рассказал в Stories своего блога, опубликовав фото с беременной супругой.

«I love you», - подписал фото в Инстаграме Кирилл Андреев-младший.

«Мы ждем тебя, наш маленький ангел», - написала в своей соцсети жена Кирилла Андреева-младшего Аделина.

-У ребят будет девочка. Родится летом, в июне,-рассказали kp.ru друзья семьи «Иванушки».

Напомним: Кирилл - единственный сын Андреева и его супруги Лолы.

У парня отличные отношения с родителями, они сразу приняли его жену и не стали возражать против свадьбы. Мол, и в 19 лет может прийти серьёзное чувство на всю жизнь, любовь не имеет возраста.