Из-за бухгалтерской ошибки женщина стала долларовым миллионером. Теперь ей грозит тюрьма

Из-за бухгалтерской ошибке женщина стала долларовым миллионером Фото: Shutterstock

Обычный февральский день 33-х летней Келин Спадони, оператора службы спасения из Луизианы, начался серо и буднично, прям под стать стоявшей пасмурной погоде. Женщина собиралась на работу и единственным, что грело ее душу, были планы на предстоящие выходные. Думала она и о том, как потратит 82 доллара причитающихся ей дивидендов с акций, которые должны были еще накануне упасть на ее счет.

И вот - заветная смска от банка. Только сумма, отображенная на экране, была почти в 15 000 раз больше ожидаемой - более 1.2 миллиона долларов, - пишет The New York Times.

Келин сообразила, что миллион просто так на голову не падает, так что, скорее всего, банк просто ошибся. Но огромная сумма уже жгла карман, а может, женщина рассудила, что если быстро все переведет, то и отдавать ничего не придется. Как бы то ни было, она просто перевела средства на другой счет, а «везучую» карточку заблокировала. Поймав за хвост удачу, она решила не откладывать в долгий ящик запланированный шопинг и сразу же отправилась в «потребительский вояж».

Аппетиты, понятное дело, подросли вместе с суммой на счете. Женщина решила не мелочиться и приобрела себе дом и внедорожник Hyundai Genesis. Ну и еще кое чего «по мелочи» в ближайших бутиках. Всего Спадони успела спустить четверть суммы.

Звонки и письма из бухгалтерской конторы Charles Schwab, ошибка в программном обеспечении которой и принесла ей состояние, Келин просто игнорировала. Не отвечала она и на звонки коллег, предусмотрительно взяв законный отпуск.

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и вот 7 апреля Спадони была арестована по обвинению в мошенничестве и краже банковских средств. Правда тут же была освобождена под залог в 150 тысяч долларов, выплаченного не иначе как из тех же «похищенных» денег.

Несмотря на то, что к сегодняшнему дню она уже вернула большую часть суммы, ей все равно грозит заключение сроком до 10 лет.