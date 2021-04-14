«С такими деньгами всех прокормит!»: Джанабаева родила третьего ребенка

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

42-летняя Альбина Джанабаева стала многодетной матерью. Певица родила третьего ребенка – дочь. Малышка появилась на свет в одном из элитных роддомов. Вчера на съемках КВН ее муж 55-летний Валерий Меладзе проговорился о пополнении. А сегодня сама Альбина написала в инстаграме: «12.04.2021 стал для нашей семьи особенным днём, раз и навсегда. На Свет появилась наша девочка. Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным». Альбину сегодня уже выписали с новорожденной дочкой домой – и она на кухне загородного особняка уже напекла своим мужчинам пирожков, чем похвасталась в соцсетях. У Джанабаевой два сына – 17-летний Константин и 6-летний Лука, а теперь еще и дочь.

Джанабаева и Меладзе закрутили роман, когда Валерий был женат – в его первой семье подрастали три дочери. Однако Валерий Меладзе бросил жену с тремя детьми ради Альбины. И вот теперь у одного из самых высокооплачиваемых певцов на российской эстраде трое детей и во второй семье. Меладзе может всех обеспечивать без проблем – один его «заказник» стоит в среднем 3 млн. руб. Этого артиста чаще других обеспеченные люди заказывают на свои мероприятия. Об этом вспоминают весь день в различных пабликах в соцсетях, обсуждая рождение дочери в семье артистов: «Когда столько денег можно и шесть детей прокормить и обеспечить», «им можно рожать – денег полно», «бумеранг Альбину не настиг – мужа увела, а все равно счастлива».

Альбина прекрасно переносила третью беременность, участвовала в фотосессиях. Недавно в интервью журналу «Кенгуру» она рассказала, как сыновья отнеслись к новости о рождении дочери: «Лука в том возрасте, когда дети мечтают о пополнении в семье, поэтому для него это было радостное открытие. А Костя, будучи уже взрослым, хорошо понимает всю ответственность и осознает перемены, которые последуют за рождением малыша. И поэтому мне особенно приятно видеть, как внимательно и чутко он относится ко мне». Стоит отметить, что еще в 2019-м году Джанабаева сообщила, что они с мужем планируют третьего ребенка.

Имя девочки звезды пока скрывают от публики. Напомним, что дочерей Валерия от первого брака с Ириной Меладзе зовут – Инга, Софья, Арина. Так что эти имена из списка возможных можно сразу вычеркнуть.