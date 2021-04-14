Украинский пранкер Вольнов приговорен к шести годам колонии

В Москве судом вынесен приговор по уголовному делу о преступлении террористической направленности, совершенном гражданином Украины Никитой Кувиковым, который гримасничает в интернете под именем Евгений Вольнов. Фото: СК России

В Москве судом вынесен приговор по уголовному делу о преступлении террористической направленности, совершенном гражданином Украины Никитой Кувиковым, который гримасничает в интернете под именем Евгений Вольнов.

За публичное оправдание и пропаганду терроризма он приговорен российским судом к 6 годам колонии.

- Так как Кувиков находится в розыске и за пределами России, судебное заседание проходило в отсутствие подсудимого. Следствием и судом установлено, что 1 ноября 2018 года Кувиков (известный в сети Интернет как пранкер "Евгений Вольнов"), узнав о совершении накануне террористического акта в здании регионального управления Федеральной службы безопасности РФ по Архангельской области, опубликовал в сети Интернет видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания, - сообщила подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Наказание Кувикову не ограничивается 6 годами тюрьмы: суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в т.ч. сети Интернет сроком на 2 года. Следствие уверено, что задержание украинского пранкера - вопрос времени.