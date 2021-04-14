«Ни одной копейки не должно уйти налево!»: Мишустин совершил секретную поездку в Дагестан

Жители древнего Дербента попросили премьера переписать учебники истории. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В среду Михаил Мишустин отправился с рабочей поездкой в Дагестан. В какой именно регион Северного Кавказа летит премьер, до последнего момента держалось в секрете - таковы требования безопасности. Только увидев на здании аэровокзала надпись «Махачкала», журналисты правительственного пула узнали, где оказались.

В Махачкале Мишустин задерживаться не стал. Пересев на вертолет, он отправился в Дербент, где посетил центральную городскую больницу. Премьер осмотрел приемное и операционное отделения, где идет реконструкция, и обсудил с руководством учреждения дооснащение клиники медицинским оборудованием. Врачи рассказали, что больнице не хватает артроскопических стоек и ангиографических установок. Мишустин пообещал, что денег на их покупку выделят. Медики также пожаловались премьеру на нехватку машин скорой помощи. Сейчас на балансе станции скорой помощи 29 машин, из которых 15 машин выработали ресурс.

- Буквально недавно мы трем регионам помогли, закупали машины скорой помощи. Я думаю, мы решим этот вопрос, - пообещал Мишустин.

Он также поблагодарил врачей за работу в пандемию.

В среду Михаил Мишустин отправился с рабочей поездкой в Дагестан. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

- Коронавирусная инфекция, к сожалению, пока не ушла. Но тот героический труд, который проделали наши врачи, медсестры, водители скорой помощи, все сотрудники, которые так или иначе были задействованы в здравоохранении, достойны самых добрых слов, - сказал премьер, заметив, что президентские стимулирующие выплаты врачам продолжаются.

Из больницы Мишустин поехал в основанную в 6 веке крепость Нарын-Кала. Для премьера провели небольшую экскурсию, а потом рассказали о грандиозных планах развития Дербента. То, во что должен превратиться Дербент, больше походило на сказку. Помимо строительства множества соцобъектов и водоочистных сооружений, в Дербенте должны сделать 12-ти километровую набережную, канатную дорогу, пирс, который будет принимать пассажирские круизные суда, духовный комплекс (в него войдут мечеть, храм и синагога), торговые центры. В основном это будет сделано на частные инвестиции. Реализация плана развития Дербента предварительно оценивается в 330 миллиардов рублей.

- Дербент - город уникальный. Я давно хотел и мечтал сюда попасть, потому что мы по учебникам истории знали, насколько этот древний город был интересен со всех точек зрения. Здесь пролегал один из многочисленных Шелковых путей, здесь смешение религий. Так сложилось, что Дербент стал такой жемчужиной Дагестана и всей России, и мировой сокровищницей, - сказал Мишустин, заметив, что город к тому же безопасный, с низким уровнем преступности.

- Никто нас не убедит, что Дербенту 2 тысячи лет! Мы считаем, что ему 5 тысяч лет! - заявил один из присутствующих на встрече местных жителей.

- Минимум 5 тысяч! - добавил другой.

- Просим в учебниках истории изменить! Мы сами готовы взять лопату и найти древние монеты! - заявил третий.

Переписать учебники Мишустин обещать не стал. Вместо этого он посоветовал местным жителям наладить общественный контроль за расходованием средств.

В какой именно регион Северного Кавказа летит премьер, до последнего момента держалось в секрете - таковы требования безопасности. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

- Те большие средства, которые мы все вместе собираемся вложить - государство, инвесторы, вы - люди, которые живут, своими налогами будете оплачивать будущее своего города. Очень важно, чтобы был общественный контроль. Чтобы ни копейки не ушло налево, чтобы не разбазаривали средства! - заявил Мишустин.

Перед отъездом из крепости Нарын-Кала Мишустин купил подарки. У одного из торговцев он приобрел кинжал и получил за это сувенир из бычьего рога. У другого продавца Мишустин купил две турки для кофе. За это ему подарили стакан из посеребренной меди.

- Девушки, купите турку, как у Мишустина! - стал заманивать журналисток после отъезда премьера продавец.

Сам же Мишустин отправился в Каспийск, где осмотрел строящийся детский сад в новом микрорайоне. Там премьера поджидали многодетные матери, которые попросили сохранить социальные выплаты на детей. Мишустину рассказали, что в Дагестане сейчас строится 58 садиков и 32 школы.

- Главное только, чтобы мы не отставали от сроков, потому что люди этого ждут. В Дагестане пока еще третья смена в школах сохраняется, - заметил премьер.

Перед отлетом в Москву Мишустин также посетил строящийся новый терминал аэропорта Махачкалы. Дальнейшая реконструкция аэропорта включает в себя строительство второй взлетно-посадочной полосы.

- Точно нужно делать реконструкцию, и специалисты должны решить, будет ли это реконструкция имеющейся полосы или возведение новой. Все соответствующие поручения будут даны, - пообещал Мишустин.

После окончания реконструкции пассажиропоток должен увеличиться вдвое - до 2,5 миллионов человек в год. Как отметил Мишустин, это позволит развивать в Дагестане новые туристические маршруты.