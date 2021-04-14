Россия удовлетворена тем, как сотрудничают BP и «Роснефть»

В феврале 2021 года «Роснефть» и BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на поддержку работы обеих компаний в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Фото: REUTERS

«Стремление к углеродной нейтральности - это правильная, благородная задача. И знаю, что ваша компания уделяет этому большое внимание и средства вкладывает в исследования по этому направлению. Знаю, что ваше сотрудничество с российской «Роснефтью» идет весьма успешно, и капитализация вашей компании, имея ввиду запасы, которые растут, в том числе на территории Российской Федерации имеет положительные значения. Со своей стороны, мы удовлетворены, как это сотрудничество осуществляется», - отметил Владимир Путин, обращаясь к главе международной нефтекомпании ВР Бернарду Луни.

«И то, что вы считаете возможным принимать участие в таких экологических проектах, как поддержание экологического состояния Волги, чрезвычайно важно для нас», - добавил президент.

Луни уточнил, что экологические проекты BP пользуются поддержкой со стороны «Роснефти» и её руководителя Игоря Сечина.

«Игорь Иванович самым активным образом поддерживает экологическую повестку дня», - подтвердил президент России.

Напомним, в феврале 2021 года «Роснефть» и BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на поддержку работы обеих компаний в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Бизнес намерены объединить усилия в области разработки отраслевых методологий и стандартов углеродного менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению выбросов метана, а также применению технологий повышения энергоэффективности. «Роснефть» и BP оценивают перспективы новых проектов, предусматривающих применение возобновляемых источников энергии, использование технологий улавливания, утилизации и хранения СО2, а также развитие водородного бизнеса.