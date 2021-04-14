Две «пятилетки» Шойгу в РГО

Президент РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО). Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Апрельское заседание Русского географического общества, точнее - его попечительского совета - в основном напоминало телепередачу «Клуб кинопутешествий» времён Юрия Сенкевича, а иногда даже... «В мире животных» Василия Пескова. (см. ниже сюжеты, рассказанные Сергеем Шойгу.)

Не исключаю, что такое же ощущение временами возникало и у Владимира Путина, который участвовал в этом необычном сборе в режиме видеоконференции.

Как спасти пароход «Челюскин»?

...Неожиданно зашла речь о том, что легендарный пароход «Челюскин» не может быть поставлен на учёт как объект культурного наследия.

(Эти полномочия переданы субъектам РФ, но они не вправе этим заниматься на акватории морей, и получается замкнутый круг). А в Госдуме два года лежит проект закона, который позволит частично решить данную проблему, но за два года он прошёл лишь одно чтение.

- Сейчас в Госдуме действительно этот вопрос изучается, - заметил Путин. - Попробуем с коллегами договориться о том, чтобы они поактивнее взялись за его решение. Действительно, это проблема, которая требует решения. Она носит и исторический, и научный характер в самом широком смысле этого слова, и мемориальный. Потому что у нас во время, скажем, Великой Отечественной войны, естественно, в ходе боевых действий советский флот потерял достаточно много кораблей. По-моему, около 900 кораблей было потеряно, 1700–1800 различных судов обеспечения, торговых, рыболовецких, поэтому многие корабли и подводные лодки затонули с экипажами, и это, естественно, по морской традиции места упокоения, захоронения моряков. Большинство из них вообще не найдено, неизвестно, где они затонули. Это большая работа, требующая очень внимательного к ней отношения: нужно определить районы, нужно определить порядок обследования и исследования, порядок и правила морского подводного туризма и так далее.

Прошу Правительство и депутатов Государственной Думы над этим поработать и в ближайшее время принять соответствующие правила, оформленные законодательно.

Отечественная Арктика

РГО во все времена было связано с Арктикой.

- Россия в этом году, в мае, по-моему, становится председателем Арктического совета, - напомнил также Путин. - Мы вчера, кстати, с моим финским коллегой, с президентом Финляндии, говорили о работе в рамках Арктического совета. Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследование Арктики, внимание к Арктике остаётся неизменным.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле в режиме видеоконференции принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Шесть стран, которые являются членами Арктического совета, достаточно плотно работают в рамках этой структуры. Мы в 2022 году будем отмечать юбилей первой советской арктической станции, которая там работала. Арктика представляет интерес не только для стран Арктического совета, разумеется, потому что именно в этом регионе мира наиболее рельефно мы все наблюдаем климатические изменения на планете в целом, там эти климатические изменения наиболее очевидны. И поэтому исследования в Арктической зоне представляют интерес для всего человечества, без всякого сомнения.

Это во-первых.

Во-вторых, всё активнее и активнее мы приступаем к хозяйственному освоению Арктики: Северный морской путь, движение по нему. Тоже вчера с некоторыми коллегами активно обсуждали этот вопрос. Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых ещё никогда никто не строил. И повторяю ещё раз: вчера только говорили о том, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, так наверняка оно и будет. Всё это вместе, имея в виду и климатические изменения, последствия которых пока никто наверняка себе представить не может, прогнозировать на 100 процентов невозможно, но это важно для всего мира и для нашей страны, потому что у нас целые города за Полярным Кругом ещё с советских времен построены и существуют, там люди живут. Если и дальше будет происходить таяние вечной мерзлоты, нам нужно понимать, что мы должны с этим делать.

Санкт-Петербург. Контейнеровоз "Севморпуть" с грузом товаров с Дальнего Востока на территории терминала АО "Петролеспорт". Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В общем, с очень многих точек зрения исследование Арктики имеет огромное значение и для России, и для всего мира. Поэтому, безусловно, мы будем этим заниматься. Я попрошу коллег из Правительства Российской Федерации проработать ваши предложения и принять соответствующие решения. Ну а Вас, ваших коллег приглашаю, осенью должен пройти форум по исследованию Арктики как раз в рамках нашего председательствования в Арктическом совете.

По ленд-лизу рассчитались

...И ещё одна, не очень хорошо изученная, страница, в «Отечественной географии».

Путин вдруг вспомнил маршала Жукова:

- Он как раз, если мне память не изменяет, говорил о том, что если бы не поставки по ленд-лизу, то тогда пришлось бы повоевать еще год, а может быть, и два. А это значит дополнительные жертвы, дополнительные потери, дополнительные разрушения и так далее.

Действительно, даже в период Второй мировой войны наши солдаты – мы знаем об этом по литературе, по фильмам советского времени – называли американскую тушенку «вторым фронтом». Но если говорить о тушенке, поставки по ленд-лизу покрывали 80 процентов потребностей. Надо отдать должное, это немало.

Но это касалось не только продовольствия, это касалось, самое главное, знаете чего? Металла. Вот эти поставки имели очень большое значение для нашей оборонной промышленности. Были и другие виды поставок, которые имели достаточно серьезное значение для нас: боевая техника напрямую, автомобили, вагоны и самолеты.

А, вообще, это сыграло – поставки по ленд-лизу и открытие потом второго фронда – безусловно, существенную роль в деле победы над общим противником, над общим врагом – нацизмом. Правда, эти поставки были не бесплатными: еще в 1990 году, после встречи президентов Советского Союза и США, было подписано соглашение, что Советский Союз должен был выплатить остаток средств, остаток денег за поставки по ленд-лизу до 2030 года. Россия выплатила все оставшиеся деньги по ленд-лизу, причитавшиеся Соединенным Штатам, в 2006 году. Эта тема закрыта. Россия полностью за поставки по ленд-лизу рассчиталась. Это отношения между государствами, и они в этом смысле носили и стратегический, и коммерческий характер.

Но есть одно обстоятельство, на которое я хотел бы обратить особое внимание, – на людей, которые это делали. Вы сказали, сейчас вы исследуете этот маршрут перегонки самолетов боевых по воздуху с Аляски. Но были и другие маршруты, скажем, северные маршруты в морях, да и ряд других направлений. Так вот я что хочу подчеркнуть? К тем людям, которые это делали, а они, безусловно, герои, без всякой скидки, они рисковали жизнью, многие из них погибали, вот к этим ветеранам мы относимся как к героям, так же, как к родным для нас людям – ветеранам Великой Отечественной войны, Советского Союза и России. Они в нашем представлении, еще раз хочу подчеркнуть, герои и всегда останутся в нашем сердце именно в таком качестве.

Как белый медведь «сторожил» подлодку

(Из выступления президента РГО Сергея Шойгу)

10 лет назад был создан попечительский совет Русского географического общества под председательством Владимира Владимировича Путина.

С 2010 года мы восстановили региональную сеть РГО, сейчас в ней 85 отделений, во всех субъектах Российской Федерации, 159 местных ячеек, которые провели более 35 тысяч мероприятий. Это превышает аналогичные показатели конца 1980 года – периода расцвета Географического общества СССР.

Параллельно создали молодёжное движение, насчитывающее 184 клуба в 75 регионах России и в 10 зарубежных странах.

Приоритет отдаём массовым просветительским мероприятиям, за 10 лет их посетило более 50 миллионов человек в 100 странах мира.

Знаковыми проектами международного масштаба стали фотоконкурс «Самая красивая страна», собравший более 570 тысяч фотографий России от 82 тысяч фотографов, и географический диктант, который по праву можно назвать глобальной образовательной инициативой: его пишут в 120 государствах порядка 1700 тысяч человек на 19 тысячах площадок.

Проведено свыше 3 тысяч экспедиций самого разного масштаба – от кругосветного плавания до краеведческого похода...

С 2012 года наши интернет-сайты посетило порядка 24 миллионов человек, а количество просмотров превысило 70 миллионов.

Были в докладе и рассказах Сергея Кужугетовича и лирические отступления.

Сначала он рассказал о том, как со время всплытия подлодки в ходе недавней экспедиции Северного флота «Умка-2021» в Арктике пришлось отгонять белого медведя. На месте всплытия подлодок были поставлены специальные вешки. «Надо отдать должное, всплыли в назначенное время. Ко одной из этих вешек, - рассказывал Шойгу, - ... докопался до нее медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были отгонять».

И ещё Шойгу рассказал, что РГО продолжает проект защиты снежных барсов, который курирует президент России Владимир Путин. Как рассказал Шойгу, глава государства созванивался с президентами стран, где обитают эти животные, в результате двух барсов перевезли в Саяно-Шушенский заповедник.

По словам президента РГО, у барсов уже появились первые котята. «Хотя я бы так по внешнему виду их не назвал, там только хвост полтора метра у котенка. Мы рады тому, что они прижились и ареал их обитания становится шире и больше. То же самое касается белых медведей».