Visa и Mastercard заявили о продолжении работы в России

Visa и Mastercard продолжают свою работу в России в обычном режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компании Visa и Mastercard продолжат работать в России в обычном режиме, сообщили представители корпораций в ответ на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

- Мы развиваем инновации в российской платежной индустрии и первыми приносим россиянам многие мировые технологии. Тесно сотрудничая с нашими партнерами — и банками, и финтех-компаниями, — мы создаем безопасную и эффективную цифровую экономику с новыми продуктами и сервисами, - заявил глава Mastercard в России Алексей Малиновский в разговоре с газетой "Известия".

Малиновский также отметил, что сейчас у россиян есть более 100 миллионов карт MasterCard российских банков, а Банк России признаёт платёжную систему социально значимой.

Напомним, вчера, 13 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не исключает ограничение возможности использования платежных систем Visa и Mastercard в России, и назвал это "достаточно непредсказуемым процессом".

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