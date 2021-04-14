Темнокожий Элвис вместо священника: автор блога «Дневник хача» женился на внучке экс-президента Узбекистана

Блогер Амиран Сардаров сыграл свадьбу в Лас-Вегасе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эта новость стала неожиданной даже для постоянных подписчиков блогера: Амиран Сардаров сочетался браком с Мариам Тилляевой - внучкой покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. Торжество, кадрами которого в соцсетях поделился один из немногочисленных гостей, состоялось в культовой часовне в Лас-Вегасе, где когда-то проходили свадебные церемонии Фрэнка Синатры, Деми Мур, Бритни Спирс и многих других знаменитостей со всего света. Расписал пару темнокожий актер в костюме Элвиса Пресли. К слову, молодая невеста для церемонии выбрала классический белый наряд, а вот блогер решил не изменять своему привычному расслабленному стилю и появился в церкви в шортах. Кстати, сами молодожены пока еще не подтвердили свой новый статус. В торжественный день у Сардарова в соцсетях появилась лишь одна фотография на фоне розового ретро-автомобиля. Впрочем, для посвящённых это знак: такие машины, возле которых так любят фотографироваться пары, - визитная карточка местной церкви.

О своём романе с Мариам блогер никогда прежде не рассказывал. В сентябре прошлого года Сардаров неожиданно перебрался в Штаты и стал снимать квартиру в Лос-Анджелесе. Решение уехать из России автор популярного канала объяснил «потерей смысла жизни».

- Зато каждый раз, когда я приезжал в Америку, появлялись детские эмоции, горели глаза, жизнь наполнялась красками, - рассказывал 34-летний блогер о переменах. - Думаю, сейчас самое время осуществить мечту, так как скоро нужно будет жениться и заводить семью. Спустя три недели жизни в США я стал встречаться с местной девушкой и продолжаю эти отношения.

Видимо, той самой американкой оказалась 21-летняя Мариам Тилляева. Девушка переехала за океан учиться, когда ей было всего 14, благо, у ее семьи были возможности для достойного образования. Мариам - внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова от младшей дочери Лолы Каримовой-Тилляевой. Тетя девушки - скандально известная Гульнара Каримова, которая сейчас отбывает наказание по делу о коррупции.

Расписал пару актер в костюме Элвиса Пресли.

Впрочем, Амиран Сардаров тоже парень не бедный. Благодаря YouTube-каналу «Дневник Хача», на который подписаны почти шесть миллионов пользователей, 2019 году он вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Рунета по версии Forbes. Хотя, по собственному признанию, переехав в США, миллионер из России почувствовал себя «несчастным бомжарой» - мол, в Лос-Анджелесе, где только на аренду квартиры уходит по 400 тысяч рублей в месяц, очень сложно добиться высокого уровня жизни.

Сейчас Сардаров пробует себя в новом бизнесе - занимается раскруткой кулачных боев в США. Первый турнир, который организует блогер, состоится 17 апреля. При этом молодой муж в свойственной ему манере обещает зрителям хайповое шоу и девушек на ринге без белья. «Без темы сисек я не могу, вы же знаете», - анонсирует своё шоу Амиран Сардаров.