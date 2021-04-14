Без зубных щеток и туалетной бумаги: Участницы «голой» фотосессии в Дубае рассказали об условиях в тюрьме

Участницам «голой» фотосессии в Дубае будет что вспомнить.

Украинские модели, позировавшие обнаженными на балконе одного из небоскребов в элитном районе Дубая, рассказали об условиях, в которых они содержались в эмиратской тюрьме.

Напомним, 12 девушек задержали неделю назад после того, как в сети появились видео и снимки фотосессии в стиле ню, сделанной в арендованных апартаментах. Модели провели за решеткой восемь дней. В понедельник вечером десять украинок были депортированы в Киев.

- Часть девушек умотали еще 3 числа. Один «добрый» полицейский сказал нам, что мы ни в чем не виноваты, поэтому надо проехать в участок и дать показания, - рассказывают модели Ирина и Диана во время совместного прямого эфира в Инстаграм. - Мы приехали в участок, нам дали чай-кофе, записали показания. Потом попросили отдать телефоны на проверку. Девочек, которые курят, выводили на перекур. А потом приходят и говорят: «Пройдемте». И когда мы увидели решетки, то поняли, что мы в камере.

Модели рассказывают, что условия содержания в дубайской тюрьме были ужасными. Было очень холодно, постиранные вещи даже не высыхали. Девушек поместили в камеры для особо опасных преступников и каждые полчаса заставляли выстраиваться в шеренгу для проверки.

В камере было очень мало места, на одном матрасе должны были спать по двое. Это при том, что свет никогда не выключался, как и вечно ревущая вентиляционная система - «когда привыкли, нам уже стало казаться, что это идет дождь».

Итогом скандальной вечеринки стала депортация её гостей.

- В первый день нас не кормили. Обещали, что скоро выпустят, - вспоминает Диана. - В четыре часа утра был завтрак. Нам дали маленький треугольничек плавленого сыра, кусок хлеба, крохотную баночку джема и чай с какими-то примесями. У всех девочек было расстройство желудка. При этом не было туалетной бумаги. Вместо нее - шланг с душем.

На нервной почве у многих девушек началась преждевременная менструация. Сотрудники изолятора лишь на третий день предоставили украинкам средства личной гигиены. Зубные щетки выдали только на пятый-шестой день - фактически девушкам пришлось за них заплатить.

- У других заключенных было все: зубная щетка, мыло, шампунь, сменная одежда. А нам переодеваться не давали, хотя наши сумки были внизу, - жалуются модели. - У одной девочки почки воспалились, другой не разрешили забрать из чемодана прописанные врачом таблетки. У всех были на руках рецепты, но охране было плевать.

- Мы не знали, когда нас отпустят. Родным не разрешали позвонить, на все вопросы отвечали: «позже», - говорят девушки. - Мы, как дурные овечки, не понимали, что из-за голой попы может быть столько проблем. Да, было ясно, что это Арабские Эмираты, другая культура. Но хотим сказать, что нам не приписали проституцию или изготовление порнопродукции. Нам приписали неуважение к религии и одну фотографию с голой попой. Других голых фотографий у нас не было.

- Первые три дня все плакали. Мы стали психологами друг для друга, - признается Диана.

Всякий раз, когда девушек выстраивали в шеренгу, они надеялись, что к ним на встречу приедет украинский консул. Но дипломат так и не появился.

- Еще самое ужасное - это работники, которые постоянно смеялись над нами, - добавляет Ирина. - Был капитан, который отмачивал совершенно тупые шутки. У нас одна девочка заболела коронавирусом. Мы спросили его, как она себя чувствует. «Какая подруга? А, та... Так она умерла». Представляете уровень его юмора?!

На родину из 12 украинок вернулись только 10. Еще две девушки остаются в тюрьме. У одной диагностировали коронавирус, поэтому ее поместили в отдельную камеру. О судьбе другой Ирина и Диана не знают, как и о причинах, почему полиция завела на вторую девушку отдельное дело.

Теперь украинским моделям запрещен въезд в Дубай и страны Персидского залива.