Приходите на Петровку, 38. Телефонные мошенники освоили новую схему развода граждан от имени Центробанка

Телефонные мошенники постоянно меняют тактику, выдумывают все новые и новые способы обмана. Фото: Shutterstock

Сколько ни пиши про мошенников, а их жертв меньше не становится. По данным Центробанка, люди стали умнее, реже попадаются на удочку жуликам. Но и жулики не лыком шиты — правдами и неправдами добывают базы вкладчиков и методично обрабатывают их. При этом постоянно меняют тактику, выдумывают все новые и новые способы обмана в надежде что кто-то да клюнет. Попытались облапошить и корреспондента «КП» - не тут-то было.

ОШИБКА «СТАРЛЕЯ УЧАЕВОЙ»

У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Мошенница. Это я понял с первой же фразы:

- Это вас беспокоят из главного управления МВД России. Старший лейтенант Учаева Елена Николаевна.

Звучит серьезно. Только вот неувязочка — просто «из управления» не бывает. Должно быть управление либо по территории, по региону, либо по профессиональному направлению — по вопросам миграции, например. Поэтому уточняю:

- Какого управления?

- Федерального, - уверенно говорит дама.

- А вы где? - не унимаюсь я.

- В Москве, на Петровке, 38, - демонстрирует эрудицию моя собеседница.

Снова неувязка. На Петровке, 38 находится никакое не «федеральное», а главное управление МВД по Москве.

Ладно, прерывать не будем, слушаем дальше — девушка то ли не понимает, что разоблачена, то ли просто идет напролом, в надежде, что, авось, выгорит.

- К нам поступил сигнал из службы безопасности Центробанка, что с вашего единого лицевого счета была зафиксирована попытка снятия крупной суммы, - сообщает «старлей Учаева» главную новость.

ПОСЛЕДНИЙ ПИСК МОШЕННИЧЕСКОЙ МОДЫ

Вот это и есть последний писк мошеннической моды. Обычно мошенники как действуют — огорошивают известием, что, мол, с вашего счета кто-то пытается снять деньги. Многие люди даже не уточняют, в каком банке — просто верят, ошеломленные внезапной новостью. Дальше идет умелое выпытывание номера карты и 3-значного кода си-ви-ви, либо не менее умелое убеждение перевести деньги на резервный безопасный счет. Ну и все - тю-тю, денежки.

Такой номер «на ура» проходил еще полгода назад. Но после того, как СМИ и банки стали активно разоблачать мошенников и рассказывать людям о необходимости сохранять бдительность, жуликам стало тяжелее.

- Со счета в каком банке у меня хотят снять деньги? - интересуются потенциальные жертвы.

Жулики наугад отвечают про Сбербанк - это самое крупное финансовой учреждение, высокая вероятность попадания. Но многие, в том числе и пенсионеры, хранят деньги в других кредитных учреждениях и прием не срабатывает. Поэтому мошенники придумали новую фишку.

Как объяснила мне «старший лейтенант Учаева», на каждого вкладчика заведен некий «единый лицевой счет» в Центробанке.

- Через него проводятся все операции с вашими деньгами, независимо от того, в каком банке у вас счет — все стекается в Центробанк, операционная система так устроена, - разговорилась «Учаева», вворачивая профессиональные термины. - И нам это удобнее, не надо отслеживать каждый банк (звучит убедительно). Вы даже не знаете номер этого счета, он вам не нужен, но он отражается у операциониста.

- А сколько у меня хотели украсть? - интересуюсь.

- 50 тысяч! - голос собеседницы исполнен сострадания.

Доверчивые пенсионеры - любимые "клиенты" телефонных мошенников. Но случается, что им на удочку попадает и молодое поколение. Фото: Shutterstock

«ПЕРЕВЕДИТЕ ДЕНЬГИ НА ЗАЩИЩЕННЫЙ СЧЕТ»

Признаться, я ожидал услышать более солидную цифру. Но надо было доигрывать эпизод и я воскликнул:

- Что же делать?!

И тут оказалось, что у мошенников припасено еще одно ноу-хау.

- Надо прийти к нам на Петровку, 38 и написать заявление о попытке хищения и о переводе денег на защищенный счет, - объяснила мне «Учаева». - Это будет ваш именной персональный счет с новейшей системой защиты от взлома. Как у вас со временем?

Казалось бы, при чем тут время? А оно имеет значение!

- Я вам назначу на 13 часов, но вы приходите к 11-ти, у нас в бюро пропусков очень большая очередь. И у кабинета тоже придется подождать, думаю, до 15 часов. И на оформление еще час уйдет — нужно будет написать заявление, завести дело, потом написать заявление о переводе денег на защищенный счет. Я его завизирую и вам надо будет поехать с ним в Центробанк и там лично подтвердить, что вы хотите открыть защищенный счет и перевести туда деньги. Не уверена, что за один день все это успеете, поэтому и спрашиваю, как у вас со временем.

Какая же альтернатива?

- Я могу продиктовать номер счета и вы переведете туда деньги, - предложила собеседница. - У вас есть чем записать?

Вот это и есть момент истины. Мошенница рассчитывает на то, что убаюканный разговором собеседник ошалеет от перспективы провести целый день в очередях и кабинетах и скорее всего выберет вариант переслать деньги на продиктованный счет. Поверите — и никогда не увидите своих денег.

- Нет уж, давайте я лучше сам на Петровку приду, - «передумал» я. - В каком вы кабинете?

- Кабинет 213, на втором этаже, - сказала Нечаева и положила трубку.

Разумеется, никуда я не пошел. И ни копейки с моих счетов не пропало.

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ…

ОСТОРОЖНО, ВАШ СЧЕТ ЗАКРЫВАЕТСЯ

За последние два месяца это уже четвертый звонок. Два раза звонили, представляясь, что «из Сбербанка», и разок - из некоего Технического управления Центробанка, назвав при этом адрес Вавилова,19 — на самом деле там находится Сбербанк.

- Мы видим операцию по закрытию вашего счета, - наигранно устало и буднично сообщила мне «менеджер Сбербанка». - Подтверждаем?

Как отреагирует обычный человек - «Я не закрываю никакого счета! Остановите операцию!»

Дальше может последовать известная песня — выведывание полных реквизитов карты с секретным кодом либо перенаправление денег на некий «защищенный счет».

Поначалу и я, признаться, на секунду заволновался. Но взял себя в руки и решил поговорить с мошенницей по душам. Мол, давно ли обманывает людей, сидит сейчас или на воле, многих ли удается обвести вокруг пальца за день… Девушка делал вид, что не понимает, о чем это я, а напоследок сказала:

- Раз вы считаете меня мошенницей, то я подтверждаю операцию — счет закрывается, деньги уходят на указанный неподтвержденный счет.

Повисла пауза, она ждала моей реакции. И странное дело — очевидно же, что обман, но на душе неспокойно — а вдруг…

А никаких «вдруг» - пока сам не выболтаешь своих данных, твои деньги в безопасности. В чем убедился и я, посмотрев состояние своих счетов после разговора с мошенницей. Так что совет всем попадающим в такую ситуацию: не верьте мошенникам. Если вы не совершали никаких операций, не теряли банковскую карту, а телефон с банковскими приложениями тоже при вас, то никакого неведомого движения денег в принципе быть не может.

Но вот что настораживает — собеседники правильно называют меня по имени-отчеству и верно указывают банк, где у меня счет. Это говорит о том, что персональные данные вкладчиков утекают в криминальные сообщества. Правда, деталей по счету назвать не смогли — видимо, в той базе, которая попала им в руки, недостаточно полная информация. Но кто знает, что попадет в руки мошенников в следующий раз — и из какого ведомства.

ОФИЦИАЛЬНО

ЦЕНТРОБАНК: МОШЕННИКИ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ, А ГРАЖДАНЕ ПОУМНЕЛИ

- Никаких персональных единых счетов граждан, куда стекались бы денежные потоки со всех операций, которые проводит человек со своими картами в разных банках, не существует, это очередная уловка мошенников, - заверили «КП» в Центробанке. - Вообще же, мы наблюдаем сейчас две тенденции. С одной стороны, мошенники активизировались, это связано, в частности, и с тем, что в период пандемии возросло число онлайн-операций. Но с другой, возросла финансовая грамотность населения, и это привело к снижению эффективности мошеннических действий.

Еще один тренд 2021 года, отметили в ЦБ, - это снижение числа случаев использования так называемой социальной инженерии, когда мошенники управляют поведением человека, манипулируют им, заставляя действовать выгодным для себя образом. Число таких случаев по итогам 2020 г. составило 61,8% в общем объеме хищений. В 2019 г. доля таких случаев составляла 68,6%. Эти данные содержатся в обзоре несанкционированных операций за 2020 г., размещенном на сайте ЦБ.

Вместе с тем, отмечается в обзоре, объем операций, совершенных без согласия клиента, вырос. Если в 2019 г. он составлял 6,4 млрд руб, то в 2020 г, уже почти 9,9 млрд руб.

Среди трендов нынешнего года в действиях мошенников — переход от стратегии «от многих по чуть-чуть» к стратегии «от одного, но много».

У КОГО СКОЛЬКО ПОХИТИЛИ

У физлиц 8,75 млрд руб (770 тыс операций)

У юрлиц 0,7 млрд (4,6 тыс операций)

У операторов по переводу денежных средств (в т.ч. банков) 0,046 млрд руб (0,58 тыс операций)

КОГДА У ЛЮДЕЙ ВОРУЮТ

При оплате товаров и услуг в интернете 4,2 млрд (585,3 тыс. операций)

При дистанционном банковском обслуживании 3,8 млрд руб (136 тыс операций)

Во время операций в банкоматах и терминалах 0,74 млрд (46,7 тыс операций)

«СРЕДНИЙ ЧЕК» ПОХИЩЕННОГО, руб

2019 - 10 тыс

2020 - 11,4 тыс

СКОЛЬКО УКРАДЕННОГО УДАЕТСЯ ВЕРНУТЬ, руб

2019 - 0,94 млрд (14,6%)

2020 - 1,1 млрд (11,3%)

Источник: Центробанк РФ