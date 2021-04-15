«Красный костюм – просто отпад»: как на ВДНХ в павильоне «Космос» показали экипировку олимпийской сборной России

Спортсмены на подиуме, Плющенко со словами о гимне и флаге, «запрещенка» на форме и восхищенный президент ОКР в репортаже «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никогда еще экипировку, в которой сборной России предстоит ехать на Олимпийские игры, не представляли так необычно и с таким размахом. ВДНХ. Павильон «Космос». Звучала неземная музыка, вокруг космические корабли бороздили просторы залов, а манекены в скафандрах всем своим видом демонстрировали моду 1960-х-1980-х, и были как никогда актуальны. И суровый, но почему-то женский, голос под куполом произносил легендарное «Поехали». А в центре всей это фантасмагории самые настоящие олимпийские чемпионы и те спортсмены, которым еще предстоит завоевывать славу в Токио-2020, выходили на подиум и демонстрировали олимпийскую форму компании Zasport.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плющенко: «Гимн, герб и флаг нашей страны у нас должен быть в сердце, душе и голове»

А перед самым показом двукратный чемпион Евгений Плющенко зажатый камерами, диктофонами и просто поклонницами, отбивался от вопросов. Он был из тех, кто форму уже видел, но пытался не выдать секреты дизайнеров.

- У меня есть экипировка, - в конце концов раскололся Плющенко. – Она удобная, классная, стильная и комфортная. Я вообще за комфорт. Но вы сами все увидите.

Евгений Плющенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но главная проблема проблема формы была не в комфорте. Токио-2020 – та Олимпиада, где у нашей сборной не будет гимна, герба и флага. Были разрешены только государственные цвета, и бело-сине-красного

- Гимн, герб и флаг нашей страны у нас должен быть в сердце, душе и голове, - отвечал на это Плющенко. - Действительно, всегда хочется стоять на высшей ступени пьедестала и слушать наш гимн. Но сейчас такое время, с которым ничего не сделаешь. Поборемся. Наши спортсмены преодолеют. Главное все знают, откуда наши спортсмены и кого ни представляют.

Наталья Якимчик, Яна Рудковская и Александр Плющенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представили две коллекции. Та что с надписью «Russia» в Токио-2020 будет вне закона

Сейчас вряд ли кто скажет, как российские спортсмены выступят в Токио. Но точно у нас будет одна из самых симпатичных команд. Те девушки и парни, что вышли на подиум, были разными: ослепительно улыбались, очаровательно смущались или пытались сохранить как можно более серьезный вид. Но действительно круто.

Министр спорт РФ Олег Матыцин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мне приходилось выступать Берси, где было 12 тысяч зрителей, но сейчас на подиуме все равно было очень волнительно, - признавалась Юлия Каплина, рекордсменка по скалолазанию. Ее вид спорта будет впервые представлен на Олимпиаде, а на самой Юле было спортивное платье тех самых бело-сине-красных цветов.

А по форме было несколько выводов:

- Бело-сине-красного было действительно много

- Запоминающийся шрифт, стилизованный под иероглифы

- Акцент на графику

Агата Муцениеце Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А еще было полно «запрещенки» - вещей с надписью Russia. Как известно, WADA и CAS название нашей страны поставила вне закона на Олимпиаде.

«Кажется не все из того, что мы увидели разрешат носить в Токио-2020», - заметила по этому поводу корреспонденту «КП» фигуристка Екатерина Боброва. И была права. Организаторы показали сразу две коллекции. Одна – для спортсменов, вторая – для болельщиков. Та, где есть надписи «Russia» будут продавать, но ходить в ней олимпийцам и официальным лицам в Токио будет запрещено.

Анита Цой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущая Анна Шатилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Сальников: В наше время давали только плавки и пару очков

- Часть коллекции была сделана до того, как были введены ограничения, - объяснил наличие «запрещенки» корреспонденту "КП" президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. - Мы видели форму раньше на заседании исполкома ОКР. Так что увидеть ее на наших прославленных спортсменах не было большим сюрпризом. Мое мнение – форма должна быть функциональной. Она должна быть не только для того, чтобы спортсмен стоял в ней с руками по швам. Так что настоящую оценку дадут экипировке наши спортсмены после того, как выступят на своих дистанциях и попробуют весь ассортимент. Так что дадим оценку, когда на этой форме будут висеть еще и медали.

Но было видно, что и он впечатлен. Как минимум изобилием.

- В наше время такого количества предметов не было, - вспоминал Владимир Валерьевич. – Давали только костюм, плавки и пару очков. А тут даже солнечные очки дают.

Впрочем и плавок с очками Сальникова хватало, чтобы стать четырехкратным олимпийским чемпионом.

Максим Траньков и Татьяна Волосожар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Станислав Поздняков: «Мы долго согласовывали с МОК»

И эту форму очень долго согласовывали с МОК. Нюансов было множество. Кроме названия страны не разрешали использовать другие элементы. Цвета флага были разрешены, а сам флаг – нет. Герб – нельзя, а эмблему ОКР можно. Как можно еще и буквы ROC - Russian Russian Olympic Committee. И много-много еще всего.

- Эту коллекцию мы долго согласовывали с МОК, - признался президент ОКР Станислав Поздняков журналистам. - Мы проделали большую работу, чтобы все предметы соответствовали решению CAS. Дизайнерам было непросто, но мы справились. Уверен, мы не разочаровали ни спортсменов, ни болельщиков. Форма отлично сидит на ребятах. А, к примеру, женский красный костюм — просто отпад.

Что правда – то правда. Красный костюм сражал на повал. Как, впрочем, купальники, солнечные очки и принты. Осталось только не забыть сразить соперников и спортивными результатами.