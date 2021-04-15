Ватикан отказывается платить выкуп за похищенных священников

Бандиты вышли на связь и потребовали за жизнь представителей церкви выкуп – 1 миллион долларов. Ватикан отказался платить Фото: REUTERS

Пятеро католических священников и две монахини были похищены в центре гаитянского города Куа-де-Буке.

- Они направлялась в церковь, - рассказывает представитель Конференции епископов Гаити, отец Лаудгер Мазиле. – Но в ней так и не появились.

Позже бандиты вышли на связь и потребовали за жизнь представителей церкви выкуп – 1 миллион долларов. Ватикан отказался платить, передает Le Parisien.

В совершении преступления полиция подозревает банду под названием 400 Mawozo. Она уже давно действует на Гаити и не раз подозревалась в похищении католических священников и миссионеров.

- К сожалению, похищения людей являются обычным делом на острове, - говорит епископ Мирагонский, монсеньор Пьер-Андре Дюма. - Вооруженные банды похищают людей с целью выкупа, открыто заявляя об этом, крадут и грабят государственную и частную собственность, а также открыто противостоят силам безопасности.

В марте 2021 года власти Гаити на месяц объявили чрезвычайное положение в некоторых кварталах столицы и ряде провинций, чтобы «восстановить власть государства» в районах, контролируемых бандами.

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