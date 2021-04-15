США планируют объявить о новых санкциях против России 15 апреля

Aдминистрация Байдена намерена ударить санкциями по суверенному долгу России Фото: REUTERS

Правительство США планирует «наказать Россию» за предполагаемое вмешательство в выборы в США и хакерскую атаку на SolarWinds. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники.

Ожидается, что Вашингтон может принять решение о высылке из страны до десяти российских дипломатов, а также расширить санкции, включив в список физических и юридических лиц, которые, по мнению Белого дома, «действуют в интересах Москвы за пределами России».

Новые санкции затронут порядка 20 организаций и 12 россиян, среди которых предполагаются высокопоставленные чиновники в правительстве и руководители разведслужб.

Кроме того, по утверждению Reuters, администрация Байдена намерена ударить санкциями по суверенному долгу России, введя новые ограничения.

Эти действия США могут стать результатом представленного отчета, который Байден заказал в свой первый день на посту президента США. Тогда речь шла о четырех нарушениях, в которых обвиняли Россию: вмешательство в выборы, плата боевикам в Афганистане за убийство американских солдат, хакерская атака и ситуация с Навальным.

Российская сторона неоднократно отвергала все обвинения, а на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России найдется ответ на любые новые санкции.