В Пакистане журналисты обиделись на министра и объявили ему бойкот

Вспыльчивый чиновник не в первый раз становится центром скандала, связанного с коррупцией

Во время пресс-конференции пакистанского министра водных ресурсов Фейсала Вауду чиновника разозлили вопросы о коррупции.

Решив проучить репортеров, Вауда ушел и отсутствовал более двух часов, передает ADPLive.

Журналисты терпеливо дожидались появления обиженного министра, а когда он вернулся – забрали микрофоны и оставили его давать пресс-конференцию в одиночестве.

Негодование министра вызвал вопрос представителя издания English Daily о заявке на выделение огромной суммы на строительство плотины Моманд для совместного предприятия самого Вауды и советника премьер-министра страны Абдул Разак Давуда.

Вауда заявил, что отвечает исключительно из уважения к возрасту журналиста, а после покинул брифинг. Когда примерно через пару часов он вернулся, журналисты демонстративно собрали оборудование и ушли.

Министр спохватился и попытался извиниться, но пресса его извинений не приняла и отказалась освещать деятельность министра.

Вспыльчивый чиновник не в первый раз становится центром скандала, связанного с коррупцией – еще до назначения Вауды на министерскую должность его обвиняли в сокрытии налогов, а также в незаконном присвоении земельных участков компанией Faisal Vawda Group.

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