В Госдуме хотят ужесточить наказания для лихачей

ДТП с участием блогера, регулярно транслирующего свои лихачества в интернете, потрясло не только общественность, но депутатов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Очередное страшное ДТП с участием блогера, регулярно транслирующего свои лихачества в интернете, потрясло не только общественность, но депутатов. Прецедент подтолкнул их на законотворчество по ужесточению ответственности за такие деяния.

Оказалось, что в «копилке» виновника ДТП Эдварда Била, нарушений больше 400! Но он практически безнаказанно (денежный штраф не в счет) гонял где хотел.

О том, что законодательство требует корректировок в вопросе судьбы таких любителей быстрой езды, как Бил, председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе писал себя в телеграмм. А сегодня подтвердил намерения на встрече с журналистами. Мало того, пообещал, что произойдет это в самое ближайшее время.

Оказалось, что в «копилке» виновника ДТП Эдварда Била, нарушений больше 400 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Законопроект, предусматривающий внесение ответственности за систематическое нарушение ПДД, мы постараемся ввести в весеннюю сессию. Это надо принять обязательно. Потому что все эти лихачества неизбежно заканчиваются трагедиями. Гибнут и калечатся люди, - сказал Володин.

Он отметил, что скорость принятия поправок может замедлить только регламент процедуры их внесения в УК, КОАП и ПДД.