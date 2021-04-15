Олимпийский локдаун: Летние Игры-2020 в Токио могут пройти без зрителей или вообще не состояться

Oлимпийский локдаун может состояться Фото: REUTERS

Обстановка вокруг Олимпиады в Токио, которая была перенесена из-за пандемии на год, вновь накаляется. Напомним, что месяц назад японцы отказались принимать у себя иностранных болельщиков, а теперь и вовсе заговорили об отмене Игр.

Масла в олимпийский огонь подлил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. Видный политик заявил, что если распространение коронавирусной инфекции остановить не удастся, то проведение Игр вновь придется приостановить. "Если вы распространяете инфекцию на Олимпийских играх, то вы не знаете, для чего они нужны", - сказал Никаи.

Комментируя это заявление, японские СМИ пишут, что для высокопоставленного чиновника администрации очень необычно упоминать о возможности прекращения подготовки к Играм. То есть фактически это предупреждение о том, что олимпийский локдаун может состояться.

В то же время оппозиция заявила, что правительство и правящая партия должны принять решение как можно скорее.

На партийном собрании председатель Конституционно-демократической партии Ацуши Азуми сказал: "Нам нужно серьезно подумать о том, сможем ли мы продолжать подготовку к Олимпийским играм, которые прежде всего должны показать миру, что человечество преодолело корону. И если кто-то из первых лиц правящей партии говорит так много о распространении инфекции, так они и должны создать среду, в которой олимпийский и медицинский персонал смогут спокойно думать о будущем."

Словом, в олимпийскую «гонку» уже вклинились политики, которые борются за голоса избирателей. А среди них по олимпийскому вопросу нет единства. Так 39,2% участников национального опроса выступили за полную отмену Игр, 32,8% респондентов высказались еще за один перенос сроков Олимпиады. И только 24,5% опрошенных поддерживают проведение Игр в установленные сроки с 23 июля по 8 августа 2021 года.

А тем временем организаторы рассматривают уже вариант С - проведение Олимпиады без зрителей, хотя в последний раз говорили о том, что допустят на трибуны 50 процентов местных болельщиков.