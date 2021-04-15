Больше никакого бизнеса: компании тяжелобольной Анастасии Заворотнюк потерпели крах

Анастасия Заворотнюк в разные годы учредила три компании Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последние два года, что Анастасия Заворотнюк борется за жизнь, ее рабочие дела не просто отошли на задний план, а вовсе перестали существовать. Бизнес, за который актриса когда-то бралась с бешеным энтузиазмом, сегодня терпит крах: налоговая одну за другой закрывает фирмы, которые создавала "прекрасная няня".

Как выяснил сайт kp.ru, Анастасия Заворотнюк в разные годы учредила три компании: "Азарт" занималась производством и прокатом фильмов; "Азарт Продакшн" - телевизионных программ, а "Дар" (внезапно!) - разработкой компьютерного программного обеспечения. Первая организация продержалась всего три года и была закрыта в 2012 году, а две другие сейчас находятся в процессе ликвидации. "Дар" актриса в свое время продала другому предпринимателю, а "Азарт Продакшн" переоформила на дочь Анну, но в обоих случаях бизнес так и не пошел.

Единственное, что сейчас осталось у Анастасии Заворотнюк, - ИП, через счет которого актриса когда-то получала гонорары за съемки. Однако, по данным kp.ru, с 2018 года налоговая служба "заморозила" этот счет: отправлять и получать деньги через него нельзя. Как указано в официальных документах, это произошло из-за того, что актриса не платила налоги и не предоставляла декларации.

Напомним, два года назад у Анастасии Заворотнюк обнаружили злокачественную опухоль мозга - глиобластому. Это один из самых агрессивных видов рака, который практически не поддается лечению. Как рассказал "Комсомолке" член-корреспондент РАН Петр Чумаков, который разрабатывал экспериментальную терапию для "прекрасной няни", знаменитой пациентке пришлось пережить и хирургическое вмешательство, и химиотерапию.

- Сначала Анастасии сделали операцию, вырезали новообразование. Потом она прошла курс химии и на 2-3 месяца наступила ремиссия, - сообщил ученый. - Заворотнюк уже начала поправляться, и тут возник рецидив. Это было летом 2019 года. С тех пор актриса проходит экспериментальную иммунную терапию: специальные клетки, введенные в ее организм, атакуют опухоль. Видимо, это дело сработало. По крайней мере, Заворотнюк не становится хуже.

По словам ученого, два года жизни с таким диагнозом - уже настоящее чудо. Однако, организм актрисы сильно пострадал, и в кино она уже вряд ли сможет вернуться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инвалидное кресло и лишний вес: онкобольная Анастасия Заворотнюк изменилась до неузнаваемости, как Жанна Фриске

Ученый РАН, который разработал лекарство для "прекрасной няни", рассказал о ее самочувствии (подробности)