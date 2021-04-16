Мир в капле: клинический анализ крови и как к нему подготовиться

Ценный инструмент врача

Анализ универсален за счет транспортной роли крови – в нее рано или поздно попадают все вещества, которые выделяются в процессе жизнедеятельности клеток организма. Зная о связи некоторых показателей с определенными заболеваниями, можно обнаружить недуг еще до появления видимых симптомов.

Для примера возьмем количество эритроцитов, или красных кровяных телец. Эти клетки занимают около четверти объема от всех клеток в теле человека и нужны для переноса кислорода. Костный мозг здорового человека производит примерно 2,4 миллиона новых эритроцитов каждую секунду.

В некоторых случаях организму перестает хватать кислорода, и он начинает увеличивать количество эритроцитов в отчаянной попытке доставить кислород к тканям. Такое может происходить при дефиците жидкости, сердечно-сосудистых или легочных заболеваниях.

Бывают ситуации, когда эритроцитов достаточно, но со снабжением организма кислородом все равно есть проблема. Для такого случая в клиническом анализе крови предусмотрен еще один показатель – цветовой. Он показывает, насколько эритроциты насыщены гемоглобином – именно гемоглобин позволяет красным кровяным тельцам переносить кислород. Если этот показатель отклоняется от нормы, то можно судить об анемии.

Лейкоцитарная формула и СОЭ

При прохождении клинического анализа крови к исследованию можно добавить еще два показателя – лейкоцитарную формулу и скорость оседания эритроцитов, или СОЭ.

Лейкоциты – защита нашего организма. Именно они борются с вирусами, бактериями и очищают кровь от отмирающих клеток. Повышение их количества может говорить об инфекции, инфарктах миокарда, легких, почек или селезенки, анемии и даже о наличии злокачественной опухоли.

Когда лейкоцитов мало, это тоже может говорить об инфекции. Не путайтесь – при разных инфекциях этот показатель может быть либо выше нормы, либо ниже. Это позволяет врачу сузить круг поиска. Например, количество лейкоцитов вряд ли будет повышено при СПИДе.

Скорость оседания эритроцитов – менее известный, но не менее важный параметр крови. Его название говорит само за себя – он определяет, как быстро эритроциты отделяются от плазмы крови и оседают в пробирке.

Повышение СОЭ – один из показателей, который позволяет предположить наличие острого или хронического воспалительного процесса. Это может быть пневмония, остеомиелит, туберкулез, или сифилис. Повышение также характерно для отравления, инфаркта миокарда, травм, переломов костей, анемии, заболеваний почек, рака. Наблюдается оно и после приема некоторых лекарств. Снижение СОЭ происходит при голодании, при снижении мышечной массы и приеме кортикостероидов.

Правильная подготовка

Кровь очень чувствительна к внешним факторам. Изменить результат исследования очень легко – для этого хватит даже простой ссоры с кем-нибудь по пути на анализ. По этой причине перед взятием крови на исследование нужно строго соблюдать несколько правил.

Первое из них – анализ нужно сдавать натощак. Это значит, что в течение 8 часов до исследования есть ничего нельзя. По воде таких ограничений нет.

Есть требование и к ужину накануне исследования – он должен быть легким, без жирной пищи. Это нужно для того, чтобы избежать хилеза – «загрязнения» сыворотки крови жирными кислотами. Это не позволит нормально измерить уровень других веществ, так как сыворотка станет мутной и будет похожа на сметану.

За сутки до исследования нужно исключить физические нагрузки и прием алкоголя. В этот же промежуток времени нужно не принимать лекарственные препараты – этот момент нужно обязательно согласовать со своим врачом.

За два часа до исследования нельзя курить, пить сок, чай и кофе – если одолела жажда, ее можно утолить негазированной водой. Помимо этого, нельзя физически и эмоционально перенапрягаться – например, бегать, быстро подниматься по лестнице и вступать с кем-то в перепалку.

Тем, кто часто ходит на медицинские процедуры, нужно учесть, что не следует сдавать кровь сразу после физиотерапевтических процедур, инструментального обследования, рентгенологического и ультразвукового исследований, массажа и других медицинских процедур.

Тем не менее, точную информацию по подготовке стоит узнать в лаборатории или у своего лечащего врача – хоть эти правила и общие, они могут отличаться нюансами при разных исследованиях, для которых требуется взятие крови. Например, сдавать кровь на гастрин-17, и липидный профиль нужно уже не после 8, а после 12-14 часов голода.

Где можно пройти исследование

Клинический анализ крови может сделать практически любая лаборатория. Тем не менее, разница может быть в комфорте взятия крови и общему уровню обслуживания пациентов.

В Лаборатории «Гемотест» заботятся о комфорте пациентов – для взятия биоматериала используются вакуумные пробирки, в которые кровь набирается сама, быстро и безболезненно. Для самых маленьких пациентов «Гемотест» использует специальные «иглы-бабочки», которые тоньше и меньше обычных.

Все отделения оснащены расходными материалами от ведущих мировых производителей, таких как BD (США), а персонал обучен работать с людьми любого возраста.

Стоимость анализа в своем городе, адреса отделений, сроки выполнения и подробную информацию по анализам можно узнать на сайте Лаборатории «Гемотест».