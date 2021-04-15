"Позвонила с криком о помощи" : куда пропала лучшая подруга Валентины Легкоступовой

Татьяна (слева) и Валентина Легкоступова дружили больше 30 лет. Фото: личный архив Анэтты Бриль

Со дня смерти Заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой прошло уже почти 8 месяцев. И все это время тянется доследованная проверка. Напомним, исполнительница хита «Ягода-Малина» впала в кому в наркологической клинике, куда поступила вместе со своим третьим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым через месяц после их свадьбы. Муж певицы оклемался, а сама она из-за черепно-мозговой травмы впала в кому. Неделю врачи одной из лучших столичных клиник боролись за ее жизнь, но не спасли. Валентине Легкоступовой было 54 года.

По версии следствия, травму певица получила из-за падения в ванной комнате. Но дети артистки продолжают подозревать, что толкануть маму мог ее новый муж. Напомним, ровно десять дней до госпитализации молодожены вместе злоупотребляли спиртным и все это время Фирсов запрещал Легкоступовой общаться с дочкой, сыном и даже с родной матерью.

ПОДРУГИ-СКРИПАЧКИ

Но был человек, с которым Валентина Легкоступова поддерживала связь. Это ее лучшая подруга, Татьяна Выпенко. В это трудно поверить, но сразу после смерти певицы, Татьяна пропала. Вот уже 8 месяцев она находится в розыске, опросить ее следователи так и не смогли. Но что же случилось и связано ли исчезновение женщины со смертью ее подруги?

Легкоступова и Выпенко познакомились больше 30 лет назад в музыкальном училище имени Чайковского. С тех пор и дружили.

- Они обе скрипачки. Таня и Валя жили в одной комнате общежития. Были просто не разлей вода. Мы много времени вместе проводили, - рассказал в интервью kp.ru Игорь Кушнарев, первый муж Валентины Легкоступовой, отец их совместной дочери Анэтты Бриль. – После свадьбы нашей Танюша часто приходила в гости, помогала Вале с маленькой Анэттой.

Дружбу однокурсницы пронесли через всю жизнь. По версии родных, именно Татьяна знает всю правду о последних днях жизни Валентины Легкоступовой.

- За два дня то той госпитализации Татьяна позвонила моей бабушке в Крым и это был не просто звонок, а крик о помощи. Она сказала бабушке, что мама в беде, что ее срочно нужно спасать, - рассказала в интервью kp.ru Анэтта Бриль, дочь Валентины Легкоступовой.

Возможно, в разговоре с подругой Валентина Легкоступова рассказала про травму головы.

- Она была человеком спокойным и без веских оснований не стала бы говорить такое и пугать бабушку, - рассуждает Анэтта Бриль.

Татьяну Выпенко следовали должны были опросить еще в августе прошло года. Но до сих пор содержание их последних разговоров с Валентиной Легкоступовой остаётся тайной. В последний раз Татьяну видели на похоронах певицы, после этого дня она словно под землю провалилась.

- Открыто розыскное дело. Но до сих пор ее местонахождение не установлено, - прокомментировал «КП» Сергей Жорин, адвокат семьи Легкоступовой. – Ее телефон отключен. Все это время она не выходила на связь с друзьями и знакомыми.

ОТМАЛИВАЕТ ГРЕХИ ФИРСОВА?

Татьяна Выпенко до исчезновения жила в городе Королев Московской области. Детей и других близких родственников у нее нет. По версии соседей, которых опросили сотрудники полиции, женщина могла уйти в монастырь.

- Она была человеком верующим, но часто так бывает, что на такой шаг как монастырь людей толкают какие-то очень серьезные обстоятельства. Не исключаю, что она знает что-то о Фирсове и сейчас отмаливает его грехи, - предположила Анэтта Бриль.

Полиция уже наведалась во все монастыри, расположенные поблизости к городу Королев. Но и там найти Татьяну Выпенко не смогли.

- Мы просто уверены, что это ее исчезновение связано со смертью мамы. Будем икать ее и надеемся, что именно ее показания прольют свет на все, что случилось, - добавила Анэтта Бриль.

БОЯЛАСЬ ОСТАТЬСЯ ОДНА И БРОСИЛАСЬ В ОМУТ С ГОЛОВОЙ

Тем временем отец Анэтты, винит себя в смерти Валентины Легкоступовой. Теплые дружеские отношения Легкоступова и Игорь Кушнарев поддерживали до последних дней.

- Я был единственным человеком, к мнению которого Валюша прислушивалась. Я действительно мог повлиять на ее выбор будущего мужа. Но так сложилось, что в то время у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Мне сделали сложную операцию, и я просто упустил момент, - поделился с «КП» своими переживаниями Игорь Кушнарев.

Первый муж Легкоступовой, уверяет, что сразу раскусил Фирсова.

- Мне достаточно было посмотреть его фотографии. Я сразу понял, что этот человек хронический алкоголик и брачный аферист. Я до сих пор не могу себе простить, что не разорвал их отношения. Валя просто бросилась в омут с головой. После развода со вторым мужем она мне звонила часто и говорила, что больше всего на свете боится остаться одной. Я ей объяснял, что это просто невозможно, что она такая роскошная женщина, что у нее всегда не будет отбоя от поклонников. Но в разговорах она всегда говорила, что только меня по-настоящему любила.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Выпенко, позвоните в полицию по телефону 102 или напишите в редакцию anastasiya.vardanyan@phkp.ru.