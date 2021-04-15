Японка Кихира уничтожена морально: Щербакова и Туктамышева разгромили соперниц на командном ЧМ-2021

Щербаковой поставили 81,07 балла. Это больше, чем в Стокгольме на 0,7 балла, а значит у Анны новый личный рекорд Фото: EAST NEWS

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева подтвердили статус лучших фигуристок мира. На командном чемпионате мира в Осаке после которой программы они заняли первое и второе места. Самая их принципиальная соперница японка Рика Кихира заняла всего лишь 4-е место. А это значит, что Аня и Лиза завоевали максимальное количество очков в командный зачет.

НА КОНУ ДЕНЬГИ И СТАТУС

Командный чемпионат мира – в чем-то больше шоу, чем спортивное соревнование. Об этом накануне говорил и президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Он считает, что турнир в Осаке не правильно называть чемпионатом мира. Скорее – командный Кубок мира, где для спортсменов есть возможность заработать в самом конце сезона хорошие премиальные. Призовые на World Team Trophy действительно приличные. Победившая сборная получает 200 тысяч долларов. 15 процентов из них забирает каждый из участников одиночного катания. Еще 10 тысяч долларов полагается победителю одиночных соревнований. То есть лучшая среди фигуристок в Осаке может заработать до 40 тысяч долларов. Это приличные деньги для мира фигурного катания.

Но у девушек свои разборки, и деньги там не главное. Чемпионат мира в Стокгольме Анна Щербакова выиграла с запасом. Но это был не разгром соперников. Россиянки заняли весь пьедестал на ЧМ-2021 не потому, что катались безупречно, а потому, что их соперницы срывали свои программы. И прежде всего там разочаровала Рика Кихира. Возможно, сейчас в Осаке японка хотела взять реванш у Щербаковой и Туктамышевой.

Рика Кихира заняла всего лишь 4-е место Фото: EAST NEWS

У ЛИЗЫ ОПЯТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРИКСЕЛЬ

Кихира – лидер мирового рейтинга, и она выходила на лед последней. А перед российско-японской разборкой Рика-Аня свою программу откатала Елизавета Туктамышева.

Главный принцип командного турнира – не навреди. Сделай то, что умеешь, но сделай это классно, без провалов. А лучше всего Императрица умеет делать тройной аксель. И он у Туктамышевой опять получился идеальным. Каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип тоже зашел отлично, и 80,35 балов за короткую программу для Елизаветы можно считать достойно награды. В том же Стокгольме Туктамышевой за ставили 78,86 баллов и они означали 3-е промежуточное место.

ЩЕРБАКОВА ПОШЛА НА РЕКОРД

А следом на лед вышла Анна Щербакова. Этот странный ковидный сезон – ее. И было бы здорово на командном ЧМ поставить эффектную точку и выиграть все турниры, в которой Анна принимала участие. Коротка программа в Осаке получилась неплохим заделом за это. Двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер получились почти идеальными, но судьи отметили на лутце неясное ребро. В итоге Щербаковой поставили 81,07 балла. Но все равно это больше, чем в Стокгольме на 0,7 балла, а значит у Анны новый личный рекорд. И оставалось лишь дождаться выступления Кихиры, чтобы понять победный это результата или нет.

КИХИРА УПАЛА С АКСЕЛЯ

Сложность короткой программы Кихиры тоже очень приличная, и основной шанс японки на победу кроется именно в ней. И надо же было Рике сорвать ее! Были разные ошибки, но прежде всего – падение с тройного акселя.

В итоге получилось 69,74 бала – это всего лишь 4-е место после короткой программы. Выше оказалась даже ее подруга по сборной Японии Каори Сакамото (77,78). Ну а у российских фигуристок – лидерство. Щербакова – первая, Туктамышева – вторая. И отличное настроен настроение перед произвольной программой в субботу.

Результаты короткой программы:

1. Анна Щербакова (Россия) – 81,07

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,35

3. Каори Сакамото (Япония) – 77,78

4. Рика Кихира (Япония) – 69,74

5. Брэди Теннелл (США) – 67,40

6. Карен Чен (США) – 62,48

7. Лара Наки Гутманн (Италия) – 60,45

8. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия) – 59,55

9. Элисон Шумахер (Канада) – 59,19

10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 57,22

11. Майя Маззара (Франция) – 55,31

12. Леа Серна (Франция) – 55,28