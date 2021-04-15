Путина грядет: Михаил Дегтярев вступился за права рыбаков Хабаровского края

Михаил Дегтярев вступился за права рыбаков Хабаровского края. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Хабаровске и его ближних и дальних окрестностях встревожены десятки тысяч рыбаков-любителей. Среди них быстро разлетелась весть: на Амуре и в Охотском море в этом году собираются полностью запретят ловить горбушу и кету.

Ну как так?

Откуда, вообще, подул ветер?

Объясняем. В Хабаровске прошло большое совещание. Там спорили до хрипоты представители правительства края, специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Росрыболовства и промышленников, традиционно ведущих лов на Амуре и в Охотском море.

О чем спорили?

Обсуждалась стратегия грядущей лососевой путины. Говорили о серьезных ограничениях. Да что там - о запретах!

Ученые встревожены: по их мнению, южные стада рыб, что нерестятся как раз в бассейне батюшки Амура, уменьшились настолько, что на вылов и горбуши, и кеты придется наложить немалые ограничения. Проще говоря — вообще запретить добывать эту рыбу в наступившем сезоне.

Глава Хабаровского ФГНБУ ВНИРО Денис Коцюк уточнил, что под запрет должны попасть и промышленное и традиционное рыболовство. И все - ради сохранения популяции лососевых. Причем ограничения должны коснуться и представителей коренных малочисленных народов севера, которым даже накануне пандемии, несмотря на сложную ситуацию, квоту все-таки выдавали. Но вот сейчас ученые - резко против этого.

И, вообще, предполагаемые квоты на 2021 год могут оказаться самыми «ужатыми» за последние 12 лет.

Исполняющий обязанности хабаровского губернатора Михаил Дегтярев дал свою оценку предполагаемым ограничениям.

По мнению руководителя региона, попытки некоторых ведомств кулуарно, без общественного обсуждения, продавить решение о запрете любительского вылова популярных сортов рыбы в реке Амур - возмутительны. По мнению Дегтярева, подобное решение явно затрагивает права не только рыбаков-любителей, но и представителей коренных малочисленных народов. И реальный урон популяции рыбы наносят отнюдь не рыбаки-любители, а те, кто ведет промышленный лов лососевых.

Конечно, у профильных ведомств есть свои, весьма серьезные, на первый взгляд аргументы. Их охотно готовы поддержать и записные «защитники природы». Но хабаровский губернатор хорошо понимает разницу между устремлениями жителей региона, для которых лососевая рыбалка много лет является не развлечением, а жизненно важной историей - и ведомственными интересами. Которые к реальной жизни хабаровчан, зачастую, имеют весьма косвенное отношение.

Понятно, что Дегтярев, который прибыл в регион минувшим летом, все еще продолжает вникать в детали местных взаимоотношений, экономических, в том числе. Но один из главных постулатов исполняющего обязанности губернатора — интересы местных жителей. И для него он - превыше всего. И позицию эту Дегтярев собирается отстаивать и впредь. В том числе — в вопросах рыболовства на Амуре и в Охотском море, которое обычные граждане вели десятилетиями без ущерба для природы.

При том, конечно, никоим образом не нарушая основные позиции охраны богатых природных ресурсов Дальнего Востока.