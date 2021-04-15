Изможденного Брэда Питта с обручальным кольцом и в инвалидной коляске увезли из больницы

Шокирующий вид Брэда Питта перепугал его поклонников Фото: EAST NEWS

Не успели поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта прийти в себя после шокирующего известия о том, что биологическая дочь звезд Голливуда Шайло передвигается на костылях, как в инвалидном кресле заметили ее отца. 57-летний актер выглядит изможденным.

Шокирующий вид Брэда Питта перепугал его поклонников. Ушлые папарацци подловили момент, когда актера вывозили в инвалидном кресле из клиники в Беверли-Хиллз.

Как пишет издание Page.six, опубликовавшее фотографии, голливудская знаменитость выглядит пугающе плохо. Однако причин изможденного вида звезды не называет. На снимках видно, как Питт постарался скрыть свое лицо не только при помощи медицинской маски и накинутого на голову капюшона худи, но и спрятав глаза под огромными солнечными очками.

Еще одной деталью стало обручальное кольцо на безымянном пальце Брэда. Теперь поклонники, озадаченные и одновременно перепуганные состоянием здоровья кумира, теряются в догадках.

Стоит отметить, что появление Брэда в инвалидном кресле стало шоком еще и потому, что папарации сняли знаменитость через несколько часов после того, как появились фото его дочери Шайло. 14-летняя девочка передвигается на костылях. О том, что случилось с любимым ребенком Питта, не известно. Напомним, в 2020 году Шайло приходилось перемещаться на костылях после операции на бедре.