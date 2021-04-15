"Год исправительных работ условно - среднее наказание по статье": юрист оценил приговор Любови Соболь

Судя по активности госпожи Соболь, она может стать фигурантом дел по другой статье. Фото: Мосгорсуд

Судья Шилободина сочла доказанной вину юриста Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр организаций - иностранных агентов) Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру (ч.2 ст.139 УК РФ). Максимальное наказание по нему - два года реального лишения свободы. При этом суд учёл, что у Соболь маленький ребёнок — это смягчающее обстоятельство. Но отягчающим стало то, что преступление было совершено группой лиц.

Наказание довольно мягкое, но другого быть не могло, заявил в беседе с «КП» юрист Илья Ремесло:

- При всём желании ей не могли назначить более жёсткое наказание. Статья легкая. По ней либо штраф, либо условный срок. Год исправительных работ условно - это среднее наказание по такой статье. Но судя по активности госпожи Соболь, она может стать фигурантом дел по другой статье. Так что, думаю, мы в судах еще не раз её увидим.

Почему суд мог назначить именно такое наказание, объяснил и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков:

- Если первое уголовное дело, а у неё первое, то суд идёт по нижней планке наказания. А если рецидивист, как начальник Соболь (Алексей Навальный, - ред.), это другая история. Я думаю, что исправительные работы, хоть и условные — это поучительно для человека, для людей с завышенным самомнением, которые собрались в этой компании.

По данным Следственного комитета, в конце декабря Любовь Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После неудачных попыток, обманом ворвалась в квартиру, обошла все помещения, снимая свои действия на телефон.

Защита Соболь заявила, что будет обжаловать приговор.