«Я совсем без краски!»: Алла Пугачева без макияжа приняла поздравления детей и Галкина

Супруг звезды пояснил, что в день своего рождения Алла Пугачева позволяет себе вредные вкусности Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне личного праздника Алла Борисовна сделала прививку от ковида. Теперь коварная бацилла не помеха для празднования 72-летия и встречи с друзьями.

С утра Аллу Пугачеву, понятное дело, поздравила семья.

-Наша душа, с днём рождения! -написала в Инстаграме дочь певицы Кристина Орбакайте.

Максим Галкин тоже выложил видео, как он с детьми поздравляет любимую Аллу.

В летнем длиннее платье именинница зашла в гостиную, где ее ждал муж и маленькие дети Гарри и Лиза.

-Я совсем без краски! - отшутилась звезда, представшая на домашнем видео без макияжа.

Дети прочитали маме стихи, вручили цветы. Муж тоже подарил Алле Борисовне букет.

А потом все проследовали на завтрак, где Пугачеву ждал ещё один подарок -пирожки из ее детства.

-Жирненькие, - засмеялась певица.

Супруг звезды пояснил, что в день своего рождения Алла Пугачева позволяет себе вредные вкусности, их для артистки готовит ее помощница по хозяйству Оксана.

А вечером поздравить звезду приедут ее близкие друзья. Как всегда, Пугачева собирает 15 апреля только ограниченный круг верных соратников: Игорь Николаев, Валентин Юдашкин, Александр Буйнов, бизнесвумен Алина Редель приедут поздравить свою подругу Аллу.

Сама же Алла Борисовна, как всегда, будет принимать комплименты, мол, как же достойно она выглядит в свои годы.

-Сцена лечит, а дети молодят, - улыбается звезда.