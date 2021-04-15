Останки павших воинов защитят от строителей: порядок действий теперь прописан в законе

Хотя после Победы прошло уже более семи десятилетий, в местах былых сражений до сих пор находятся незахороненные останки Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На земельных участках, где обнаружены останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, будут вводиться ограничения на строительные и прочие работы. На определенное время, которое необходимо, чтобы перезахоронить павших по-человечески и со всеми почестями. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, которым регулируется порядок действий региональных органов власти, компаний и граждан в таких ситуациях.

Это давняя больная тема. Хотя после Победы прошло уже более семи десятилетий, в местах былых сражений до сих пор находятся незахороненные останки. Причем нередко неожиданным образом — при строительстве дороги, коттеджей или чего-нибудь еще. Что делать в таких случаях, до сих пор законом не было урегулировано. Что иногда приводило к нехорошим ситуациям, в которых застройщикам приходилось выбирать: то ли терять уже вложенные в подготовку участка деньги, то ли скрыть от общественности находки и строить «на костях».

Теперь региональным властям предоставлены дополнительные полномочия по захоронению и перезахоронению останков погибших. Также они должны будут утвердить перечень муниципалитетов, на территориях которых проходили боевые действия. На таких территориях будут вводиться временные ограничения на земляные, строительные, дорожные и любые другие работы — если выяснится, что там обнаружены непогребенные останки павших воинов. Интересы владельцев земли, однако, тоже учтены. Все работы по перезахоронению власти обязаны завершить в течение трех месяцев. Затем остановленную стройку можно продолжать.

Отдельный случай — воинские захоронения, признанные объектами культурного наследия. Вокруг них устанавливается охранная зона, где по определению строительство ограничено.

Новый порядок будет касаться и граждан, которые купили себе землю под дачу где-нибудь подо Ржевом. Если вдруг вы на своем участке обнаружите незахороненные останки, заброшенную могилу, разрушенный и забытый обелиск, надо будет сделать следующее:

1) В течение трех рабочих дней сообщить о находке в органы внутренних дел или в муниципалитет.

2) Разбираться, действительно ли речь идет об останках павших в Великую Отечественную, будут уже уполномоченные на то люди. Если подтвердится, что это действительно так, останки должны быть перемещены с вашей земли и перезахоронены в подобающем месте и с подобающими воинскими почестями. От вас же потребуется не проводить никаких работ, которые каким-то образом могут повредить найденное. Максимальное время таких ограничений — три месяца. Потом вы вправе вновь копаться на участке и что-то там строить дальше.

Если вдруг, возделывая грядки или закладывая фундамент, вы обнаружите оружие, документы, сохранившиеся вещи погибших — все это передается в местный орган военного управления (военный комиссариат). Об этом должен быть составлен акт.

Туда же надо немедленно обратиться, если вы нашли некие предметы, которые могут быть взрывоопасными. Самостоятельно с ними что-то делать запрещается.

Закон должен быть еще одобрен Советом Федерации и подписан Президентом. Предполагается, что он вступит в силу с января 2022 года.