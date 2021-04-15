Успейте прочитать до экранизации: книги, которые станут фильмами в 2021 году

Пока фильмы выйдут на экраны, имеет смысл познакомиться с первоисточниками Фото: Shutterstock

Кинотеатры наконец открыты, кинопроизводство возвращается в привычное русло – и продюсеры обещают нам экранизации самых захватывающих произведений.

Но до тех пор, пока фильмы выйдут на экраны, имеет смысл познакомиться с первоисточниками: тексты, конечно, не менее впечатляющие, иначе сценаристы не взялись бы за их адаптацию.

Вместе с ЛитРес: Журналом мы рекомендуем несколько книг, которые вы успеете прочитать до того, как пойдёте в кино (а премьеры обещают быть громкими!).

Энди Вейер, «Артемида»

В 2012 году Энди Вейер выпустил роман «Марсианин», который через три года был экранизирован Ридли Скоттом и получил семь номинаций на «Оскар». Второй роман Вейера, «Артемида», вышел через пять лет и скоро доберётся до кинотеатров – есть все основания полагать, что экранизация будет такой же успешной, как и предыдущая.

И читатели, и литературные критики любят Вейера за лёгкий слог, динамичность, неожиданные повороты в сюжете и, конечно, за харизматичных героев.

Артемида – это единственный город на Луне. Люди здесь занимаются тем же, чем и на Земле, но главный источник дохода – конечно, туризм. Главная героиня, девушка по имени Джаз, пытается накопить на лицензию гида – для этого она провозит в город контрабандные, но неопасные и мелкие товары. А на мелочи много не заработаешь… Когда ей подворачивается предложение покрупнее, она соглашается на него, хоть и подозревает, что дело нечисто. Но в тот момент ещё не догадывается, до какой степени: секрет, попавший ей в руки, способен изменить жизнь всей Артемиды – и, в общем, изменит, вопрос только в том, кто получит от этого больше выгоды. Джаз, уж точно не планировавшая участвовать в подобных метаморфозах, невольно оказывается в самом центре сложного и захватывающего сюжета.

Отдельный плюс работ Вейера – научная достоверность. Конечно, без фантастических деталей не обходится, но это только добавляет лёгкости. Книга читается на одном дыхании, позволяя почувствовать восторг научных открытий и сопереживать героям, решающим вполне реалистичные проблемы.

Энди Вейер, «Артемида»

Ли Бардуго, «Тень и кость»

Фэнтези о королевстве, которое разделено Тенистым каньоном, где обитают загадочные волькры, питающиеся человеческой плотью, – чтобы добраться из одной части страны в другую, жителям приходится серьёзно рисковать. Кроме волькров и обычных людей в государстве живут гриши – те, кто обладает сверхспособностями. Гриши – это военная элита общества, ими руководит влиятельный Дарклинг, и однажды к нему в отряд попадает девушка Алина. Оказавшись в каньоне, она обнаружила в себе могущественную силу, которая способна притягивать свет. А это значит, что Алина может уничтожить каньон и вновь сделать королевство единым. Вопрос только в том, согласен ли с этим Дарклинг – и чего хочет сама Алина.

Писательница Ли Бардуго основала свою сагу на историях о царской России и назвала царьпарком свой цикл о гришах и волькрах. В этих историях встречаются русские имена, двуглавые орлы и даже кафтаны. За экранизацию цикла взялся Netflix – они снимают сериал по нескольким книгам Бардуго; сценарий адаптировал Эрик Хайсеррер, работавший над «Прибытием», а среди режиссёров – Джереми Уэбб, который снимал «Доктора Кто» и «Академию “Амбрелла”».

Сериал выйдет уже в конце апреля, но вы успеете прочитать «Тень и кость»: поклонники саги называют книгу захватывающей, героев – нешаблонными, а писательницу – потрясающей.

Ли Бардуго, «Тень и кость»

Колсон Уайтхед, «Подземная железная дорога»

В XVIII – XIX веках в Америке существовала целая система дорог и тропинок, по которым чернокожие рабы могли перебраться в свободные штаты или сбежать в Канаду. Эти пути назывались Подземной железной дорогой, но название было символическим: поезда там не ходили и рельсы не прокладывались. Уайтхед, отталкиваясь от реального исторического сюжета, рассказывает о пути Коры: она бежит с американского Юга, пересаживаясь под землёй на разные поезда, чтобы спастись от преследователей, которые не готовы отказываться от чужого рабского труда и всеми силами пытаются вернуть и Кору, и остальных беглецов, стремящихся к свободе и обретению достоинства.

Роман Уайтхеда получил престижную Пулитцеровскую премию (а в этом году, кстати, премия была присуждена писателю второй раз – за роман «Никелевые мальчики» о флоридской исправительной школе), за его экранизацию взялся Amazon: режиссёром стал Барри Дженкинс, снявший оскароносный «Лунный свет», а среди продюсеров сериала – Брэд Питт.

Колсон Уайтхед, «Подземная железная дорога»

Поезда, погоня, борьба за справедливость и, конечно, любовь – такой сюжет не может быть скучным. А качество текста подтверждается тем самым Пулитцером. Пока на русском языке издана только одна книга Уайтхеда – и мы рекомендуем вам насладиться этим романом.

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