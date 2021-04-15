«Роснефть» расширила программу изучения ключевых видов животных и птиц Арктики

Фото предоставлено пресс службой ПАО НК Роснефть

«Роснефть» финансирует исследования популяций животных, которых принято называть ключевыми биоиндикаторами Арктики. 14 апреля специалисты компании и ученые представили в пресс-центре «Комсомольской правды» результаты своей работы и поделились планами на будущее. Новая корпоративная программа по сохранению биоразнообразия рассчитана на четыре года: с 2020 по 2023 год. Она также является частью национального проекта «Экология» Министерства природных ресурсов – соответствующее соглашение с компанией было подписано в декабре 2019 года.

НА ПЕРЕДОВОМ КРАЕ МИРОВОЙ НАУКИ

«Целью этой программы - оценка состояния арктических экосистем. На основании этой работы выявляется уязвимость популяций, обеспечивается защита критических мест обитания и разработка превентивных мер по их охране при проведении хозяйственной деятельности, - пояснила начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды шельфовых проектов департамента промышленной безопасности «Роснефти» Елена Лебедева.

Фото предоставлено пресс службой ПАО НК Роснефть

По сути дела, нынешняя программа значительно расширяет поле деятельности ученых, по сравнению с предыдущей, которая действовала с 2015 по 2019 годы. Тогда нефтяная компания помогала проводить системные наблюдения за белым медведем и моржом, сейчас количество исследуемых видов увеличилось за счет дикого северного оленя и белой чайки. Причем, белая чайка в этот список включена по просьбе WWF России и других природоохранных организаций. Партнерами нефтяников в исследовательской работе выступают самые авторитетные научные организации страны. Результаты работ вызывают интерес как в России, так и у международного научного сообщества.

«Наши исследования очень востребованы, - рассказал врио директора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова Сергей Найденко. - Так получилось, что в области изучения арктических экосистем мы пока отстаем от Канады и Аляски. Но мы работаем на передовом крае мировой науки, охватывая сразу целый ряд направлений: это и перемещение животных, и распространение различных патогенов в дикой природе, и состояние иммунитета животных, и влияние различных факторов на них… Например, первая статья по иммунитету белых медведей буквально полтора года назад вышла в Канаде. Сейчас мы заканчиваем подготовку своей статьи».

ОСНОВНАЯ УГРОЗА - ПОТЕПЛЕНИЕ

Сергей Найденко отметил, что Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова 11 лет изучает популяцию белого медведя в Арктике. По оценкам экспертов, для белого медведя основной угрозой сейчас является изменение климата. Белый медведь – это хищник, который охотится на нерп, тюленей и других ластоногих млекопитающих на грани воды и льда. Сейчас площадь льда в Арктике с каждым годом становится все меньше, белый медведь вынужден уходить на север, на острова, где он лишен своей обычной добычи.

Фото предоставлено пресс службой ПАО НК Роснефть

Отражается потепление и на белой чайке, которую часто называют «сестрой белых медведей», поскольку тоже старается как можно дальше уйти от поселений человека.

«Мы приехали на остров Визе, но в этом году не увидели ни одного птенца. Все чайки побросали гнезда задолго до вылупления яиц и отправились в море. Мы отобрали пробы на различные виды анализов, - сообщила руководитель проекта по белой чайке Арктического и антарктического научно-исследовательского института Санкт-Петербурга Мария Гаврило. - Птица, которая живет очень долго (25-30 лет), оставляет потомство только тогда, когда уверенно себя чувствует. Если же наступает бескормица, то чайки бросают гнезда и птенцов, но сохраняют свое здоровье, чтобы на будущий год продолжить размножаться».

Эксперты отмечают, что 2020 год стал вторым в антирейтинге минимального распространения ледяного покрова за всю историю изучения Арктики. Белая чайка не умеет, как другие чайки, брать пищу из открытого океана. Ей нужен лед. Льда стало меньше, да и корма. Птица поняла, что если будет продолжать насиживать яйца, то зимой сама погибнет от истощения.

«ПРИНЦИП КОМПАНИИ – НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЭКОСИСТЕМУ»

По итогам экспедиций компания «Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» издают атласы. Выпущено уже семь изданий, в том числе два в конце в 2020 года - «Баренцево море» и «Виды и биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем». Над каждым атласом работа ведется около полутора лет, в процесс задействовано около 20 авторов. Стоит отметить, что книги чрезвычайно красочные, насыщены иллюстрациями.

«Одна из ключевых задач – рассказать о результатах наших исследований. Чтобы вы хотели это прочитать, информацию необходимо подать красиво. Мы читателей приманиваем оформлением, - шутит начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра «Роснефти» Артем Исаченко. - Хочу заметить, что эти атласы доступны на сайте компании. Их можно скачать. Мы их не продаем, но с радостью делимся с научными институтами и отправляем в библиотеки.

Фото предоставлено пресс службой ПАО НК Роснефть

«Принцип компании – не работать на особо охраняемых территориях. Если мы получаем сведения о том, что какой-то участок моря или суши является местом ключевого обитания охраняемых видов животных или птиц, то этот факт влияет на производственные планы: меняется траектория прокладки трубопровода или местоположение бурения, - резюмировала Елена Лебедева. - Еще один принцип компании – невмешательство в жизнь экосистемы. Всем, кто работает на производственных площадках, строжайше запрещено собирать ягоды, дикоросы, подкармливать животных и птиц. Хозяйственная деятельность компании сосредоточена только в рамках производственных объектов. Мировая практика показывает, что так достигается минимальное воздействие на окружающую среду».