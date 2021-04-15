От «сучьей войны» и 90-х до убийства Алика Рыжего: что творят воры в законе и как заканчивают

Прямо на беговой дорожке киллер расстрелял 40-летнего «законника» Али Гейдарова по прозвищу Алик Рыжий. Фото: Прайм Крайм

После громкого убийства в элитном фитнес-центре на территории ЖК «Алые паруса», снова заговорили о ворах в законе.

Напомним, прямо на беговой дорожке киллер расстрелял 40-летнего «законника» Али Гейдарова по прозвищу Алик Рыжий. Эксперты считают, что погибший стал очередной жертвой внутренней войны азербайджанского криминала за контроль над поставками фруктов и овощей с юга на крупнейшие столичные рынки. «Царь горы» получает, как говорят, сотни миллионов рублей в год - дань с фур и торговцев, которые продают помидоры, яблоки и прочую петрушку на местах. При этом Гейдаров уже третий за последние несколько лет азербайджанский вор в законе, убитый в «битве за рынок». Киллер задержан, вину признал (правда, говорит, что застрелил Алика Рыжего за то, что «он меня ругал» - уходит от более тяжкой статьи об убийстве по найму).

Но многие эксперты и многочисленные комментаторы к заметкам про убийство Гейдарова негодуют. В России с 2019 года действует закон «Об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ)». «За факт лидерства в преступной иерархии» в законе прописаны реальные сроки от 8 до 15 лет. А за участие в собраниях лидеров ОПГ - от 12 до 20. Однако посадили по этой статье за два года считанные единицы. Вор в законе Али Гейдаров, пока за ним не пришел киллер, спокойно жил себе в дорогущем ЖК «Алые паруса», ходил с телохранителем, мотался между Москвой и Санкт-Петербургом, решая всякие свои «бизнес-вопросы».

А сколько еще таких авторитетов? (См. «конкретно»).

«ИСКУПИТЬ КРОВЬЮ»

Криминальные историки считают, что само понятие «вор в законе» появилось около ста лет назад, в конце 1920-х, в советских тюрьмах и лагерях. Воры (карманники, домушники и медвежатники) считались тогда высшей кастой криминального мира. У этой категории советских граждан сформировался уклад собственных незыблемых правил, «понятия». В их числе - нельзя сотрудничать с государством, служить в армии, работать, нельзя иметь жену и детей, дорогое личное имущество и проч..

Во время Великой Отечественной многим заключенным предложили вступить в ряды Красной армии, чтобы «попытаться искупить кровью свои преступления». Среди тех, кто в итоге отправился на фронт (по патриотическим причинам или рассчитывая сбежать, едва получив оружие), было немало воров в законе. После победы над Германией воры, продолжавшие поддерживать старые законы (в том числе «не служить»), объявили вернувшимся «фронтовикам» войну. Этот жесткий и долгий конфликт с многочисленными убийствами в лагерях (счет шел на тысячи) известен как «Сучья война»…

Собственно, воры в законе во все времена были верхушкой преступного мира. Скрытой от обывателя верхушкой. Но к закату Советского Союза эта сила стала все настойчивей проявлять себя.

Начиная с 1970-х «законники» крышевали цеховиков - нелегальных предпринимателей, которые в обход государства выпускали дефицитные вещи и продавали их на черном рынке. Каждый такой подпольный бизнес отстегивал криминалу 10% от своих доходов. Позже эту схему начали распространять и на официальных предпринимателей.

- Во второй половине 1980-х, когда началась перестройка и населению разрешили создавать производственные кооперативы, воры в законе поняли, насколько это финансово перспективно, - рассказывает криминалист Михаил Игнатов, подполковник милиции в отставке, в 90-е служивший в московском РУБОПе (Региональное управление по борьбе с организованной преступностью). - Начались сходняки, в основном на Кавказе, но славянские воры туда тоже приезжали, чтобы договариваться. Вот тогда они и стали делить страну на сферы влияния.

Кадр из фильма "Антикиллер"

ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД

До 90-х они старались держаться от «мокрых» дел подальше - воровской кодекс запрещал брать в руки оружие и убивать. Но в лихие годы, и этот, и другие внутренние законы начали нарушаться.

В фильме «Антикиллер» по книге Данила Корецкого (полковника милиции в отставке) герой Сергея Шакурова, вор старого уклада, возвращается после долгой отсидки, а все его «коллеги» обзавелись крутыми машинами, дворцами и прочей роскошью. «Вор так жить не должен», - говорит персонаж Шакурова. Впрочем, «законники» такого склада очень быстро превратились в вымирающий вид.

Адвокат Игорь Бушманов во второй половине 1990-х был следователем по особо важным делам прокуратуры Московской области, расследовал убийства, связанные с организованной преступностью. Например, вел дело одной из самых лютых подмосковных банд того времени - Николая Капущу. Отморозки убивали богатых цеховиков, «челноков» (предпринимателей, возивших разные товары из-за границы) и милиционеров. Самый жуткий эпизод – расправа над предпринимательницей Еленой Лариной, ее гражданским мужем и тремя детьми.

- В 90-е еще встречались воры в законе, которые жили по старым понятиям, запрещавшим иметь семью, предметы роскоши и прочее, - продолжает Бушманов. - Я однажды общался с таким: почти всю жизнь провел в лагерях и не так давно вышел. Очень простенькая одежда, квартира в пятиэтажной хрущевке, никаких дорогих часов и цепей. Но при этом непререкаемый авторитет в своей среде. Сейчас таких экземпляров уже нет.

«ЗАКОННИКИ» В «ТЕНИ» БАНД

С одной стороны, говорят эксперты, в 90-е воры в законе на какое-то время ушли на второй план, потому что основной силой стали организованные преступные группировки с вооруженными «бойцами». С другой, практически за каждой ОПГ стоял свой вор в законе. В качестве «куратора» и «наставника».

- Некоторые группировки изначально создавались ворами в законе и в дальнейшем курировались ими, - объясняет Игнатов. - Другие ОПГ сами искали протекции какого-либо старого вора с непререкаемым авторитетом. Например, крестным отцом солнцевских был Джамал Хачидзе. Куратором Сокольнической ОПГ - Владимир Савоськин по прозвищу Савоська. Они были третейскими судьями, которые решали спорные ситуации. Этим же в то время занимался, например, и Дед Хасан.

При этом некоторые банды не всегда относились к «законникам» с должным почтением. Игорь Бушманов вспоминает один случай из своей практики:

- В подмосковном Чехове две группировки, враждовавшие из-за контроля над заводами, договорились о «стрелке». Вместе с одной из этих ОПГ приехал вор в законе, который должен был дать перевес в переговорах. Но оппоненты положили всех на пол и разоружили. Лидеров увезли с собой. Шесть трупов мы только через три года нашли, замурованными в бетон. Вора в законе, кстати, избили, но оставили в живых… Тогда вообще жесткое было время, настоящая война за сферы влияния. В Московской области фиксировали по 2 тысячи умышленных убийств в год. Жуткие цифры.

Для примера - в 2019 году в регионе зафиксировано 368 преступлений такой категории.

- Но уже в 2000-х передел и рейдерские захваты пошли через суды, начались «заказные» уголовные дела, - отмечает адвокат.

В 2013 году Деда Хасана застрелил киллер. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

РЕВИЗИЯ КОРОНАЦИЙ

В 2000-х и 2010-х на первые роли в криминальной России вышел вор в законе Аслан Усоян, он же Дед Хасан. О нем вспоминают, как о довольно жестком лидере, который поглотил сразу несколько крупных кланов и вел ожесточенную войну за сферы влияния с ворами, не признававшими его власть.

«Комсомольская правда» уже писала, что убитый на днях в «Алых Парусах» Али Гейдаров был коронован в Санкт-Петербурге в 2012 году. Его «крестным отцом» стал Дед Хасан. По словам экспертов, Гейдаров на тот момент никакой серьезной силы не представлял. Это одна из тенденций войны кланов - каждый пытался увеличивать число своих «крестников», чтобы получить преимущество на воровских сходках.

В 2013 году Деда Хасана застрелил киллер. А на его место негласного «вора номер один» заступил Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой. В 90-е он также был одним из самых влиятельных «законников», после нескольких покушений уехал в Испанию, где позже получил срок за отмывание денег «русской мафии». Отсидев в испанской тюрьме, в 2014-м Шакро вернулся в Россию.

- Шакро провел ревизию коронаций, состоявшихся при Деде Хасане, и лично утверждал или отклонял кандидатуры каждого вора, - рассказывает Виктория Гефтер, главный редактор сайта «Прайм-Крайм», посвященного ворам в законе. - Кроме того, дал указание провести аудит «общаковых средств» (см. «Кстати») в каждом регионе России, по результатам которого последовал ряд отставок. Также организовал крупнейшую за последние годы воровскую сходку. При нем прекратились разборки и хаотичные коронации.

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

На воле Захарий Калашов задержался ненадолго. В 2018-м он получил 9 лет и 10 месяцев за вымогательство. В 2015-м в центре Москвы произошла перестрелка. Погибли двое сотрудников ЧОП, который, как было доказано, имел отношение к Шакро. По версии следствия, чоповцы пришли вымогать деньги у хозяйки ресторана, а та позвала адвокатов - бывших силовиков с оружием. После перестрелки задержали приближенного Калашова Андрея Кочуйкова по кличке «Итальянец». С него и грянула буря… Позже стало известно, что несколько высокопоставленных сотрудников Следственного комитета получили от бандитов деньги (1 млн евро на круг) - от них требовалось развалить дело, а Итальянца отпустить. Но ФСБ «сделку» расстроила, всех фигурантов задержали и отправили по колониям.

Шакро Молодой. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

После посадки Шакро пошли слухи, что на вакантное место «короля воров» готовы претендовать сразу несколько «законников» - кавказских и славянских. Среди них, например, был азербайджанец Надир Салифов (Лоту Гули). К своим 45 годам он больше 20 лет провел в тюрьме - сидел за вымогательство, убийства, похищения людей. Но даже из зоны, как говорят, управлял делами на нескольких московских рынках. В 2017-м он освободился, но довольно быстро покинул Россию - его группировка вступила в битву за новые лакомые куски на территории столицы, Салифова объявили в международный розыск. При этом было известно, что Гули скрывается где-то на территории Турции. В 2020 году он был застрелен в Анталье. Считается, что вора в законе устранили конкуренты в борьбе за крупнейший овощной рынок «Фуд Сити».

На долю в нем претендовал и убитый на днях Али Гейдаров.

Вопрос ребром

Почему не работает новая статья?

Самый известный на текущий момент вор в законе, которому предъявлено обвинение по статье «Об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ)» - уроженец Раменского Олег Шишканов (сейчас он по паспорту Олег Медведев). Помимо прочего его называют заказчиком убийства директора племзавода «Раменское» Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры. С лета 2019 года Олег Шишканов-Медведев находится в СИЗО.

- Воры в законе никуда не исчезнут. Останутся, как некий символ криминальной верхушки, - считает криминалист Михаил Игнатов.

- А новый закон? Какой смысл иметь статус вора при риске получить только за сам этот факт до 15 лет колонии?

- Так этот статус еще доказать в суде надо. А как это сделать? Ну вот собрались авторитетные воры, дали статус «законника» новому человеку. Они же между собой это решают, на словах, справок не выдают.

- Но при задержании оперативники записывают их на видео, задавая вопрос: «Вы являетесь вором в законе?» Это же признание.

- На такой вопрос они обязаны честно отвечать только своим. Остальных, тем более полицейских, воры могут обманывать сколько угодно, «понятия» этого не запрещают.

Фото: Рушан КАЮМОВ

КСТАТИ

«Общак» может исчисляться сотням миллионов евро

Слово из криминального сленга слышали многие. А вот что из себя представляет этот самый общак? Бидон с наличными, как в фильме «Каникулы строгого режима»?

- Можно и так сказать, - говорит редактор ИА «Прайм-Крайм» Виктория Гефтер. - Эти деньги собираются с преступников в каждом регионе и в каждой колонии, с любого дохода, в том числе с нелегальных азартных игр. Деньги отправляют в Москву, в главный общак. Чем больше отправляет «смотрящий» определенной территории, тем лучше к нему отношение со стороны верхушки.

- Какую-то часть из этого отправляли на «грев» колоний, - рассказывает Михаил Игнатов. - На зоны пересылали продукты для заключенных.

Из общака также выделялись деньги на взятки для силовиков и так далее. И даже на «социальные объекты».

- На деньги из общака криминал в 1990-е строил в Подмосковье спорткомплексы, - вспоминает Игорь Бушманов. - У государства тогда на подобные вещи средств не было. Конечно, для группировок в такой «благотворительности» была прямая выгода. Они давали молодежи место для занятий спортом. В том числе силовыми видами и единоборствами. Готовили для себя бойцов.

По словам Гефтер, последние годы главный общак находился под контролем Шакро Молодого. Насколько известно, Калашов сохраняет этот контроль по сей день.

В какую сумму оценивается общак, неизвестно. Это могут быть десятки миллионов, сотни миллионов евро. Для примера приведем одну цифру. Фигурантом уголовного дела о вымогательстве стал вор в законе Реваз Кахмазов, бывший зять Шакро (был женат на падчерице «вора номер один»). По версии следствия, Резо контролировал колонии в Подмосковье, Рязанской области и Татарстане. Люди Кахмазова начинали угрожать осужденным (в основном предпринимателям, севшим за мошенничество), что их переведут в «низшие касты». Перепуганные зека звонили своим родным, а те пересылали бандитам десятки тысяч долларов. В следствии установили, что только на карту жены Кахмазова ежегодно поступало около 2 млн евро.

Фото: Рушан КАЮМОВ

КОНКРЕТНО

430 человек на территории стран СНГ имеют сейчас действующий статус вора в законе.

332 из них сейчас на свободе (большинство - за пределами России).

98 отбывают наказание в колонии.

56 находятся под арестом, приговор еще не вынесен.

29 - в розыске.

«Национальный состав»

Среди 430 воров в законе есть представители следующих национальностей:

1. 241 грузин,

2. 45 русских,

3. 33 армянина,

4. 24 езида,

5. 12 азербайджанцев,

6. по 8 евреев и абхазов,

7. 7 чеченцев,

8. по 5 татар и греков,

9. 4 украинца,

10. по 3 узбека, белоруса, ингуша, казаха и осетина,

11. по 2 молдованина, башкира, киргиза,

12. по 1 немцу, талышу, лезгину, аварцу, балкарцу, даргинцу.

По данным сайта «Прайм-Крайм».