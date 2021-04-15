Рэпер Эльмин Гулиев, сбивший троих пешеходов на Остоженке, получил 4 года колонии

Эльмину Гулиеву дали 4 года колонии общего режима Фото: Личный архив

Еще одно дело о VIP-аварии завершилось реальным сроком. Хамовнический суд вынес приговор 26-летнему Эльмину Гулиеву. Уроженец Азербайджана получил четыре года колонии.

В сентябре прошлого года «Инфинити», которым управлял Гулиев, на большой скорости двигался по улице Остоженке. Он протаранил «Мерседес», который пытался совершить поворот, а затем вылетел на тротуар, сбивая людей. Видео, запечатлевшие аварию, - жуткое. Иномарка буквально вмяла одного из пешеходов в стену. Чудом никто не погиб. Хотя после ДТП в больницу с тяжелыми травмами попали три человека. Позже еще выяснилось, что рэпер мало того, что превысили скорость, в его организме нашли следы наркотиков.

Эльмину Гулиеву предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения».

- Дело слушалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал свою вину, - сообщили «КП» в Хамовническом суде. - То есть, не нужно было ничего доказывать.

«Особый порядок» означает, что фигуранту не могут дать максимальное наказания, предусмотренное по закону (по данной статье это до 7 лет).

Эльмину Гулиеву дали 4 года колонии общего режима. Также он лишен на 3 года водительских прав. Адвокаты Гулиева сообщили, что мужчина готов выплатить 1,5 млн рублей женщине, которая получила в аварии тяжелые травмы ног.